«У меня волосы длинные, а зарплата короткая» 29.07.2022, 10:22

1,078

Как выглядит шоппинг в Беларуси после ухода западных брендов?

«Салiдарнасць» изучила, что после ухода многих зарубежных брендов изменилось в торговле бытовой химией и косметикой в Минске.

Прогулявшись по столичным магазинам косметики и бытовой химии в столице Беларуси, приходишь к удивительному выводу: глаза больше не разбегаются от разнообразного ассортимента, скорее, они лезут на лоб от уровня цен.

Первый ощутимый скачок произошел еще в феврале-марте вместе со скачком доллара. Однако доллар позже упал, а бытовая химия и косметика продолжают дорожать до сих пор.

Каждая новая партия, говорят продавцы, приходит по новым ценам. В итоге за последние пять месяцев абсолютно все товары подорожали на 50%, а некоторые даже больше.

Помните, тогда же во время штормов на валютном рынке из сетевых магазинов исчезли все акции? Сейчас они вернулись, но внушают оптимизм далеко не всем.

— Я успела по старым ценам закупить немного гелей для душа, но не шампуни. А сейчас страшно смотреть на цены, даже акционные, — делится покупательница у стеллажа со средствами ухода за волосами.

Еще одна девушка придирчиво перебирает продукцию отечественного производства.

— Пробую перейти на белорусский шампунь, у меня волосы длинные, а зарплата «короткая», нет даже 500 рублей. Для меня покупать шампунь по 15 рублей, да еще и кондиционер за столько же — непозволительная роскошь. Буду теперь просить всех дарить на праздники, на День рождения и 8 марта, — грустно улыбается красавица с длинными волосами.

13-15 рублей за банку — именно столько стоят самые популярные средства масс-маркета европейского производства в упаковках по 400 мл. Если перевести по нынешнему курсу, то получится около 6 долларов. Наиболее бюджетные европейские, российские и даже белорусские бренды, которые раньше можно было купить рубля за 3-4, сейчас на акциях предлагают по 5-7.

Рассматривая цены на станки для бритья, редкая женщина не позавидует мужчинам, которые, пользуясь модными трендами, могут отпустить бороду. Стоимость одной кассеты теперь от 20 р.

— Принадлежности для бритья подорожали, пожалуй, больше всего, в 2-3 раза, — подтверждает продавец в одном из сетевых магазинов.

Увидев цены на стиральные порошки — премиум-класса или масс-маркета — невольно начинаешь сравнивать их с ценами на новые вещи. Не исключено, что купить кое-что из одежды может оказаться дешевле, чем отстирать.

Но цены — не единственная особенность сегодняшних отделов с товарами по уходу за собой и домом.

Не меньше бросается в глаза их урезанный ассортимент. Зачастую полки заставлены товаром одного бренда сверху донизу.

И в таком выгодном положении в наших магазинов чаще оказываются отнюдь не белорусские, а российские товары. Продавцы в ответ на вопрос, а где же разнообразие, только пожимают плечами, дескать, выставляем то, что дают со склада.

Можно предположить, что на складах заканчиваются товары европейских брендов и их постепенно начинают заменять российскими и китайскими.

Вот, казалось бы, на полке с зубными пастами знакомый всем Colgate и Blend-a-med, а присмотришься к упаковке: производство — Китай. Удачливый покупатель еще может найти немного польских, словацких, немецких и даже швейцарских паст.

— Но это остатки, — тут же прокомментируют продавцы.

На одной упаковке австралийской (!) пасты написан слоган «изначально создана для киноактеров и моделей». Цены на пасты — от 9 до 15 рублей.

Уточняю, почему в разделе косметики осталось по два вида французских кремов, когда раньше их было гораздо больше? Отвечают: «Такие сейчас поставки, они вроде как есть, но с каждым разом все скуднее».

В одном из магазинов заботливая продавец советует обратить внимание на прокладки, которые привозят все реже, а разбирают все быстрее. Одну из самых популярных линеек гигиенических средств польского производителя можно отыскать в редких магазинах, чаще не специализированных, где товар просто залежался.

— К сожалению, я не смогу перейти на белорусскую краску для волос, — рассматривая новые цены, грустно вздыхает покупательница. — У меня может быть аллергическая реакция.

Что касается красок, то полюбившиеся бренды есть все, однако с каждым завозом их цветовая гамма уменьшается, а цена увеличивается. В итоге тюбик краски стоит от 13 до 27 рублей. На этом фоне белорусская «Рябина» выделяется заманчивыми 7 рублями.

Для того, чтобы узнать, насколько изменилась ситуация с профессиональными средствами ухода, магазины обходить не нужно. Можно просто сходить к своему парикмахеру и узнать, что «Италия» уже все, поставщики сказали, больше не будет. «Испания» есть, но только то, что осталось на складах. А подорожало все без исключения на 50% и больше, включая «Россию».

— Кстати, поставщики собирают нас на семинары и рекламируют российскую косметику, на которую нам придется переходить, потому что выбора просто не осталось, — говорит мой мастер. — Эти материалы, конечно, не такого качества. Если на европейских было написано, что они гиппоаллергенные, то они такими и были. Про российские, тем более белорусские такого сказать не могу.

Мастер по депиляции расскажет, что воск и остальные материалы подорожали на 30%-50%, что покупают их через интернет, где цены считают «по тому курсу, который должен быть у нас сейчас — по 3,5 рубля за доллар».

— У меня материалы подорожали процентов на 50, кое-что смогла недавно закупить в Польше, там тоже подорожало, но не так сильно, как у нас. Получилось дешевле на 25%-30%, — делится мастер по перманенту.

А мастер по маникюру пожалуется, что стоимость материалов выросла на 40%-60%.

Но есть во всем этом и кое-что положительное.

— Зато наши производители научились хоть что-то делать, когда стали исчезать импортные товары. Например, у нас стали появляться половые тряпки белорусского производства, — похвастались в одном из магазинов.

Кажется, чьи-то мечты об импортозамещении начинают сбываться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».