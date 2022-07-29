ВСУ уничтожили важнейший железнодорожный узел в Херсонской области

ВСУ уничтожили важнейший железнодорожный узел в Херсонской области4
- 29.07.2022, 10:24
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По нему оккупанты доставляли военную технику из Крыма.
Ночью 29 июля Вооруженные Силы Украины уничтожили важный для российских оккупантов железный узел в Херсонской области, которым враг доставлял боеприпасы и военную технику.
Об этом сообщили нардеп Алексей Гончаренко и блогер Олег Шарп.
Украинские военные уничтожили железнодорожный узел в Бриловке Херсонской области, который соединяет областной центр с Крымом. Через поселок проходит железная дорога из оккупированного Крыма, ее россияне используют для пополнения резервов и потерь, поэтому этот логистический объект стал целью ВСУ.
"ВСУ ночью уничтожили важный железнодорожный узел и состав БК в Бриловке. Это где-то посередине между Херсоном и Армянском. Был одним из ключевых узлов провоза БК и военной техники в Херсон", - написал Гончаренко.
При этом Олег Шарп прогнозирует, что последующие удары ВСУ будут по Чонгарскому мосту. Также он информировал о взрывах в Новой Каховке и Херсоне и напомнил о детонировании вражеских боекомплектов в Иловайске.