Стали известны подробности избиения потерявшего зрение сторожа возле Солигорска

Стали известны подробности избиения потерявшего зрение сторожа возле Солигорска1
- 29.07.2022, 10:29
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Нападавший задержан.
В Солигорске задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения сторожу Юрию Хроловичу, сообщает Следственный комитет.
Вечером 2 июля в лесопарке зоны отдыха «Тихая заводь» вблизи Солигорска находилась компания. К полуночи на территории остались лишь 33-летний мужчина с сожительницей. О том, что уже довольно поздно, ему вежливо напомнил 59-летний сторож. Однако реакция, которая последовала на его слова, была дикой и бесчеловечной.
Пьяный житель Солигорска проявил неоправданную жестокость и агрессию. Оскорбив потерпевшего, он ударами в область лица причинил ему телесные повреждения, которые повлекли потерю зрения. Агрессор скрылся в компании сожительницы. Потерпевший же, лишенный возможности видеть, в лесу лишь на лай собак смог добраться до сторожки. Там он и пролежал всю ночь.
Обеспокоенная супруга потерпевшего, не дозвонившись до мужа, заподозрила неладное. Утром 3 июля родные обнаружили окровавленного мужчину и немедленно вызвали скорую помощь. Медики забрали пострадавшего в больницу.
В операционной боролись за зрение пациента. Врач, который оперировал Юрия, сказал: «Один глаз вытек полностью, а вот второй собирали по кусочкам».
В тот же день Солигорским районным отделом Следственного комитета в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По результатам проведенных следственных действий фигуранту предъявлено обвинение по ч.3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повторно) УК. Он заключен под стражу.
Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, по изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований, допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели.
Следует отметить, что обвиняемый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, лишь несколько лет назад покинул стены исправительной колонии, где отбыл 9 лет лишения свободы, однако на путь исправления не стал и вновь совершил особо тяжкое преступление.