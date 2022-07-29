Стали известны подробности избиения потерявшего зрение сторожа возле Солигорска 1 29.07.2022, 10:29

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Потерпевший Юрий Хралович

Фото: shahter.by

Нападавший задержан.

В Солигорске задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения сторожу Юрию Хроловичу, сообщает Следственный комитет.

Вечером 2 июля в лесопарке зоны отдыха «Тихая заводь» вблизи Солигорска находилась компания. К полуночи на территории остались лишь 33-летний мужчина с сожительницей. О том, что уже довольно поздно, ему вежливо напомнил 59-летний сторож. Однако реакция, которая последовала на его слова, была дикой и бесчеловечной.

Пьяный житель Солигорска проявил неоправданную жестокость и агрессию. Оскорбив потерпевшего, он ударами в область лица причинил ему телесные повреждения, которые повлекли потерю зрения. Агрессор скрылся в компании сожительницы. Потерпевший же, лишенный возможности видеть, в лесу лишь на лай собак смог добраться до сторожки. Там он и пролежал всю ночь.

Обеспокоенная супруга потерпевшего, не дозвонившись до мужа, заподозрила неладное. Утром 3 июля родные обнаружили окровавленного мужчину и немедленно вызвали скорую помощь. Медики забрали пострадавшего в больницу.

В операционной боролись за зрение пациента. Врач, который оперировал Юрия, сказал: «Один глаз вытек полностью, а вот второй собирали по кусочкам».

В тот же день Солигорским районным отделом Следственного комитета в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По результатам проведенных следственных действий фигуранту предъявлено обвинение по ч.3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повторно) УК. Он заключен под стражу.

Место нападения

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, по изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований, допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели.

Следует отметить, что обвиняемый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, лишь несколько лет назад покинул стены исправительной колонии, где отбыл 9 лет лишения свободы, однако на путь исправления не стал и вновь совершил особо тяжкое преступление.

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