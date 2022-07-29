В Reuters рассказали, кого Путин планировал сделать главой своего марионеточного «правительства» в Украине 3 29.07.2022, 10:30

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фото: GEtty images

В первые дни после российского вторжения он даже приезжал в один из населенных пунктов Киевской области.

Согласно предварительным планам Кремля, после быстрого захвата Украины главой нового «правительства» должен был стать бывший народный депутат-предатель от «Партии Регионов» Олег Царев. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, имеющие доступ к кремлевской верхушке.

По данным журналистов, в первые дни после российского вторжения Царев даже приезжал в один из населенных пунктов Киевской области в надежде на скорую капитуляцию столицы.

«Вечером 24 февраля, в начале вторжения, Царев сообщил своим более 200 тысячам подписчиков в Telegram, что он пересек контролируемую Киевом территорию: «Я в Украине. Киев будет освобожден от фашистов». Однако Зеленский не капитулировал. Любые ожидания Москвы, что он сбежит из Киева или договорится о выгодном России соглашении, вскоре развеялись. В следующие недели украинские войска остановили наступление российских войск на Киев», – говорится в статье.

Напомним, что ранее беглый эксдепутат предлагал разделить Украину и заявлял, что в 2014 году Россия захватила «слишком мало» украинских территорий. Против Царева было возбуждено уголовное дело, приговор по которому был заочно вынесен в начале мая. Его признали виновным в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и приговорили к 12 годам заключения. Сейчас он, скорее всего, скрывается в оккупированном Крыму.

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