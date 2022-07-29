Новый виток инфляции в Беларуси может произойти к концу этого года 29.07.2022, 10:40

Страну ждет постепенное исчерпание запасов импортных товаров.

К концу года инфляция в Беларуси может составить 19%. Об этом говорится в исследовании "Обзор инфляции", подготовленном BEROC, пишет thinktanks.by.

Сравнение инфляции в Беларуси за первый и второй кварталы

Во втором квартале рост цен замедлился по сравнению с первым кварталом, однако оставался выше темпов прошлого года. В июне инфляция поднялась до 17,6% с 15,9% в марте.

За второй квартал продовольственная инфляция составила 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда за первый квартал — 29,4%. При этом по большинству позиций рост цен ускорился, что может быть следствием низкого урожая зерновых в прошлом году, высоких мировых цен, а также ослабления белорусского рубля к российскому. Сглаживало продовольственную инфляцию во втором квартале снижение цен на плодоовощную продукцию, после резкого взлета в первом квартале.

Непродовольственная инфляция за второй квартал составила 13,8%, когда в первом равнялась 54,9%. Цены стали падать на ряд товаров, в том числе на компьютеры и смартфоны, телерадиотовары, обувь, моющие средства, шины, запасные части к автомобилям. Это связывают с падением потребительского спроса и укреплением белорусского рубля к доллару и евро. Однако из-за проблем с логистикой и ослабления белорусского рубля к российскому, большинство товарных групп продолжило дорожать.

Во втором квартале значительно замедлился рост цен на потребительские услуги. Он составил 2,8% после 29,1% кварталом ранее. Это также связывают с укреплением белорусского рубля к доллару и евро.

По оценкам Нацбанка, в июне белорусы ожидали 15,7% годовой инфляции, что на один процентный пункт меньше, чем в марте. Но несмотря на снижение инфляционных ожиданий, они по-прежнему выше, чем в предыдущие годы: 13,8% — в 2021, 11% — в 2020, 12,1% — в 2019.

Прогноз инфляции в Беларуси на 2022 год

Эксперты BEROC прогнозируют вторую волну роста цен к концу года, если Беларусь не выстроит новые логистические цепочки.

"Внутренний потребительский рынок Беларуси сильно зависит от импорта: доля импортных товаров в продовольственном сегменте превышает 20%, а в непродовольственном – около 60%", — говорится в исследовании.

Поэтому если Беларусь не выстроит новые схемы поставок в страну, то постепенное исчерпание запасов импортных товаров приведет к росту инфляции уже к концу 2022 года.

Также могут возникнуть проблемы с внутренними ценами в Беларуси. Во втором квартале белорусский рубль сильно ослаб к российскому рублю (на 21,7%), но укрепился к доллару и евро (на 5,5% и 10,7% соответственно). Однако ослабление к российскому рублю может оказать давление на внутренние цены в Беларуси, поскольку более 50% товаров в РБ поставляется из России и оплачивается в российских рублях. Также ослабление белорусского рубля к российскому стимулирует к увеличению экспорта в Россию, а значит необходимо будет повышать внутренние цены в Беларуси, чтобы выровнять их с экспортными.

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