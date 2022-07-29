В Черниговской области готовятся к наступлению из Беларуси
- 29.07.2022, 10:45
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У украинских военных есть план ответных действий.
Сейчас существует угроза наступления по суше с территории Беларуси на Черниговскую область, и к этому готовятся.
Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.
"Почти все ракеты, которые выпущены в последнее время, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговской области все осуществляются с территории России. Соответственно, мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы", - сказал он.