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В Черниговской области готовятся к наступлению из Беларуси

  • 29.07.2022, 10:45
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В Черниговской области готовятся к наступлению из Беларуси

У украинских военных есть план ответных действий.

Сейчас существует угроза наступления по суше с территории Беларуси на Черниговскую область, и к этому готовятся.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Почти все ракеты, которые выпущены в последнее время, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговской области все осуществляются с территории России. Соответственно, мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы", - сказал он.

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