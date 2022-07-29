Госдеп США: Блинкен даст жесткий сигнал Лаврову 5 29.07.2022, 10:50

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Озвучена повестка возможных переговоров.

В ходе возможных переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым вторжение РФ в Украину не будет центральной темой.

Однако Блинкен планирует послать Москве "жесткий сигнал" из-за намерений Кремля аннексировать часть территории Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Госдепа Нед Прайс. Планы России захватить ряд украинских областей, напомнил он, озвучивал, в частности, и сам Лавров.

В США, отметил Прайс, очень обеспокоены намерениями России аннексировать украинские территории.

"Госсекретарь хотел бы передать очень резкий сигнал о нашей постоянной обеспокоенности тем, что Россия может попытаться силой аннексировать части суверенной украинской территории", – сказал Прайс.

Он напомнил, что Россия делала очень тревожные заявления, в частности, сам Лавров говорил о " расширении географических задач спецоперации" далеко за пределы Донбасса.

По словам Прайса, Блинкен хочет напомнить Лаврову, что аннексия была бы грубым нарушением устава ООН и международного права. Ее реализация привела бы к углублению изоляции РФ от большей части мирового сообщества и тяжким последствиям для государства-агрессора.

Кроме того, Блинкен также хочет поговорить с Лавровым об отсутствии продовольственной безопасности из-за жестокой агрессии России против Украины. По словам Прайса, США настаивают на том, чтобы РФ выполняла взятые в Стамбуле обязанности в рамках "зернового соглашения".

Вместе с тем спикер Госдепа отметил, что потенциальный разговор с Лавровым не будет переговорами по Украине и "возвращением к привычному порядку вещей", ведь этот вопрос Москва должна решать с Киевом.

По словам Прайса, Блинкен хочет обсудить с главой МИД РФ возвращение незаконно задержанных в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер и директора по безопасности компании BorgWarner Полла Вилана.

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