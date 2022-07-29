Военный аналитик Егор Лебедок не вышел на свободу после 15 суток административного ареста 3 29.07.2022, 10:50

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Фото: facebook.com/lebiadok

Эксперта должны были освободить сегодня.

На свободу после 15 суток административного ареста не вышел военный аналитик Егор Лебедок, сообщают источники «Зеркала».

Напомним, Лебедку присудили 15 суток административного ареста по статье 24.3 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Процесс проходил в суде Центрального района, постановление выносила судья Виктория Шабуня.

Напомним, Лебедка задержали утром 12 июля. Вскоре силовики опубликовали «покаянное» видео с ним. На нем аналитик, улыбаясь, рассказывал, что дает интервью «каналам, признанными у нас экстремистскими на тему войны в Украине и по другим вопросам».

Ранее известно, что Егор Лебедок находится в ИВС на Окрестина. Об этом сообщил блог «Отражение». Его задержали дома в Смолевичах. Какую структуру представляли силовики, неясно. Во время обыска у Лебедка изъяли системный блок и мобильный телефон. По какой причине задержали аналитика, также неизвестно.

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