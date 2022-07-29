Кремлевские чудаки 1 Telegram-канал «СерпоПо»

29.07.2022, 10:56

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Неумные боксеры лезут в обмен ударами.

Состояние высших кремлевских начальников мы бы определили, как туповато-реактивное и бессмысленно задиристое.

Так бывает в боксе. Недооценил соперника, он оказался сильнее, но неумный боксер лезет в обмен ударами, вместо того, чтобы сменить тактику, отступать, прикрываться, тянуть время до перерыва. А там, отдохнув, сообразить, что делать дальше.

Так и у нас. Получая после 24 февраля заслуженные удары от западных стран, все петушат цыплячьи груди, машут общипанными хвостами: «А ты сам кто такой?!». Что ни возьми – от вступления в НАТО Швеции и Финляндии до МКС и ударов по Одессе сразу после подписания соглашения по экспорту зерна.

Скажем, после решения о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии стоило немедленно выступить с парадоксальным заявлением об односторонней демилитаризации Россией региона Балтийского моря, оперативно начать отводить войска вывозить вооружение, пригласив для контроля, скажем, ОБСЕ. В боксе это называется «провалить противника», когда его удар приходится в пустоту. Сделать то, чего он не ожидает.

Такой подход, между прочим, снизил бы напряжение со странами Балтии и Польшей. Да, тяжелейшая проблема боевых действий в Украине осталась бы. Но не было бы ненужного и по большей части риторического фронта.

Но ведь кремлевские чудаки так не умеют. То же касается их назначенца в Калининградскую область – Алиханова. Вместо того, чтобы без шума решать с Литвой технические вопросы по транзиту, этот гений управления на пару с МИД устроил шоу с нотами протеста и задиристыми заявлениями в стиле Медведева.

Изменить политику, направить ее на уменьшение ущерба можно в любой момент. Но ведь кремлевские, начиная с главного, видимо, считают это проявлением слабости. Поэтому лезут на рожон везде, где только можно. Но это признак тупости, а не силы.

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