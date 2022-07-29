В центре Минска продается уникальная квартира с огромным балконом 6 29.07.2022, 10:56

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Таких домов в городе всего три.

В Минске на улица Ленина, 6 продается четырехкомнатная квартира с длинным открытым балконом. На весь дом она такая единственная, в столице таких три. Внимание на недвижимость обратил Realt.by.

Кирпичный дом-сталинка на Ленина, 6 был построен в 1957 году. Там продается четырехкомнатная квартира общей площадью 87,1 м², кухне по планировке отведено — 7,1 «квадрата». Уникальным элементом квартиры является открытый балкон, который не уступает кухне по площади. Он выходит на сторону дороги. Подобных зданий с такими балконами в Минске всего три. Два стоят по улице Ленина друг напротив друга, третий дом располагается вдоль главного проспекта между станциями «Парк Челюскинцев» и «Академия наук».

Автор объявления отмечает, что в квартире очень удобная планировка из-за малого количества несущих стен. Это позволяет сделать ремонт на свой вкус.

Квартира продается с хорошим ремонтом. На полу лежит ламинат, сделаны натяжные потолки. Одна из комнат является проходной, там расположилась общая зона отдыха. Из нее же можно попасть на балкон. Окна двух спален также выходят на него.

На кухню выделена отдельная комната. С помощью раздвижной двери помещение легко объединяется с гостиной, в которой стоит обеденный стол и также обустроен уголок для досуга.

В квартире раздельный санузел, есть ванна и душевая кабина. Помимо этого, есть стиральная машина, бойлер и умывальник. Комнаты отделаны плиткой.

Расположение позволяет добраться до любой точки города. Рядом есть станции метро «Купаловская», «Октябрьская» и «Немига».

Стоимость квартиры — 915 950 рублей или 350 000 долларов (цена за «квадрат» — 4018 долларов).

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