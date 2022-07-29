В Молдову не пустили российского певца Киркорова 16 29.07.2022, 10:57

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Накануне «русскомировец» выступал в оккупированном Крыму.

Российский певец Филипп Киркоров вечером 28 июля был задержан в аэропорту Кишинева – ему отказали во въезде.

Об этом сообщает Newsmaker.

Киркоров прибыл в Молдову чартерным рейсом.

Пограничная полиция объяснила это тем, что Киркоров не предоставил никаких оснований для въезда в страну.

"В международном аэропорту Кишинева некоторым иностранным гражданам было отказано во въезде в Молдову. После проверки согласно установленным протоколам было установлено, что они не соблюдали условия для получения разрешения на пересечение границы", — заявили пограничники.

На место прибыл Аурелиу Коленко, адвокат депутата от партии "Шор" Марины Таубер, однопартийницы и помощницы основателя партии Илана Шора, обвиняемого в причастности к так называемой "краже миллиарда". Он сообщил журналистам, что Киркоров прилетел в Молдову по приглашению адвокатов, чтобы выступить по делу Таубер.

"Филипп Киркоров является одним из ключевых свидетелей по делу Марины Таубер. И власти Молдовы опасаются того, что Киркоров даст правдивые показания. Какие мы в ближайшее время предоставим в суд и по осмотру прессы", — сказал Коленко.

Адвокат рассказал, что их не допустили в Киркоров, а в документе об отказе во въезде пограничники не указали точную причину отказа.

Накануне российский певец выступал в оккупированном Крыму.

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