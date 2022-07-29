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В России не хватает мест в госпиталях для раненых: оккупантов начали отправлять в Беларусь

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  • 29.07.2022, 11:00
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В России не хватает мест в госпиталях для раненых: оккупантов начали отправлять в Беларусь

Военных РФ перебрасывают железнодорожными эшелонами.

Российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. В РФ не справляются с лечением раненых путинских военнослужащих, поэтому просят Беларусь о помощи.

Об этом пишет журналист Роман Цимбалюк в своем Telegram-канале. Он отметил, что поступление раненых военнослужащих ВС РФ с территории Украины в последнее время только увеличивается, а мест в госпиталях уже давно нет.

"Если раньше практиковались такие способы увеличения пропускной способности раненых, как: "мы тебе немного подлатали, поезжай долечись в воинской части" или "полежи в общежитии возле госпиталя, подожди своей очереди", то сейчас даже на это в медицинских заведениях не хватает ресурсов", – объяснил журналист

Цимбалюк добавил, что из-за этого раненых оккупантов железнодорожными эшелонами из РФ отправляют в белорусские госпитали. Однако за продолжительное время транспортировки состояние большинства захватчиков критически ухудшается, а некоторые вообще умирают.

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