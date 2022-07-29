Страшный сон Путина 29.07.2022, 11:04

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Украина получит еще больше РСЗО НІМАRS.

США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Как говорится в сюжете проекта УНИАН FreeДом, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи на сумму 270 миллионов долларов.

В Украину отправят четыре единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, более 30 тысяч боеприпасов, 580 новейших беспилотников, противотанковое вооружение, запчасти и другое военное оборудование.

Что ж такое HIMARS и почему его так боятся оккупационные войска? Это - артиллерийская установка, которая работает на малых, средних и дальних дистанциях, уничтожая и живую технику противника, и легко- и среднебронированную технику, артиллерию. Это техника, которая работает с разными видами зарядов, с разными видами снарядом - от 2 до 300 километров.

Технику, которую уже получила Украина, активно задействуют Вооруженные силы, и это приносит военные победы. Так, уничтожен Антоновский мост в Херсоне, по заявлению министра обороны Резникова, уже больше 50 складов боеприпасов оккупантов тоже уничтожены.

Напомним, HIMARS оказались настолько эффективными, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал командирам сделать их уничтожение приоритетом. Официальные лица США считают, что с этой целью могут использовать купленные в Иране беспилотники.

Ранее Россия заявила, что якобы поразила как минимум четыре системы вооружения. Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, заявил, что Украина "не потеряла ни одного HIMARS, несмотря на заявления россиян".

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