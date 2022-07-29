Ученые научили пожилых людей печатать быстрее молодежи 3 29.07.2022, 11:06

Помогла стимуляция мозга.

Будь то чистка зубов или приготовление бутерброда, каждое ежедневное занятие состоит из последовательности небольших движений и действий, которые мы, по сути, выполняем на автопилоте. Но для освоения нового двигательного навыка может потребоваться время и усилия. Особенно это касается пожилых людей, которым в силу возраста труднее учиться каким-то новым моторным навыкам, пишет techinsider.

В новом исследовании команда ученых протестировала потенциальный способ помочь пожилым людям быстрее и эффективнее осваивать новые последовательные двигательные навыки. Они экспериментировали с техникой, называемой анодной транскраниальной стимуляцией постоянным током (atDCS), при которой для стимуляции определенных областей мозга применяется слабый электрический ток. Прошлые исследования показали, что этот метод может помочь людям улучшить математические навыки, память и обучение. В частности, в одном исследовании удалось восстановить рабочую память у 70-летних испытуемых до уровня здоровой 20-летней.

Новое исследование было в том же духе. Команда обучила и протестировала группы молодых и пожилых людей в задании, которое требует от них как можно быстрее ввести последовательность чисел. Задание проверяет ловкость участника и хорошо показывает, насколько улучшаются навыки испытуемых.

Как и ожидалось, молодые люди освоили задание быстрее, чем пожилые люди. Они сделали это, отдав приоритет точности на первой тренировке, а затем улучшив скорость на последующих занятиях. По словам ученых, это позволило им сформировать эффективные «моторные блоки», которые мозг группирует вместе, чтобы уменьшить умственную нагрузку от выполнения задачи и ускорить обучение.

Однако, когда ученые простимулировали мозг пожилых участников, они заметили заметное улучшение в их обучении. Точность группы улучшилась быстрее и раньше в процессе обучения, чем у младшей группы. Это говорит о том, что такой метод может быть отличным способом увеличить качество жизни людей в пожилом возрасте.

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