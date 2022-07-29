Под Изюмом ВСУ точным ударом уничтожили вражеский танк 1 29.07.2022, 11:12

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Опубликовано видео горящей техники.

Украинские воины разгромили российских оккупантов, гарцующих танками на поле под Изюмом в Харьковской области. Удары наносили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Об этом рассказал военный волонтер Роман Доник. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры уничтожения техники захватчиков.

На камеру воины с помощью дрона сняли, как их побратимы прицельно атаковали позицию оккупантов. Последние разместились на танке в лесополосе возле "усеянного" воронками от разорванных снарядов поля.

Благодаря точному удару воинов ВСУ российский танк сгорел, вероятно, вместе с захватчиками внутри. Рядом видно еще несколько единиц вражеской техники, которые тоже стали металлоломом.

"Решетки для гриля на российских танках мы уже видели. Но 93-я ОМБр под Изюмом совершенствует способы обработки оккупантов. Новинка сезона, только у Холодноярцев – два по цене одного. Гриль турбо. Это ли уже не гриль? Барбекю? Какая разница? Все равно русский хорош на выхлопе", – прокомментировал Доник.

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