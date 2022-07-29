Роман Бессмертный: Лукашенко пошлет белорусскую армию в Украину

Роман Бессмертный: Лукашенко пошлет белорусскую армию в Украину5
- 29.07.2022, 11:13
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Таков закон жанра.
Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный:
— Ситуация с Беларусью абсолютно понятна. Лукашенко давным-давно абсолютно зависим от кремлевского вождя, поэтому он будет выполнять все те команды, которые будут идти из Кремля. У меня нет сомнений, что Лукашенко пошлет белорусскую армию в Украину. Таков закон жанра. В этой ситуации важно, чтобы белорусская оппозиция взяла на себя инициативу общения с обществом. Работая с белорусским обществом надо объяснять и армии, как и что нужно делать, чтобы не столкнуть народы. Потому что этот сумасбродный самозванец Лукашенко пойдет на все что угодно.
— Очевидно, что пока у власти режим Лукашенко, северные регионы Украины будут находиться в перманентной опасности. Как Украина может решить проблему Лукашенко?
— Три четверти белорусов против этой войны. Эту войну ведет конкретный человек, паразитируя на армии, белорусском обществе и так далее. Украина не нападала на Лукашенко, не обстреливала Беларусь, мы не начинали атаку и не планировали.
Эту войну начал Лукашенко, так как он — прислужник Кремля, и его нужно наказать.
Поэтому устранение режима Лукашенко — это один из этапов войны. С моей точки зрения, это должно быть одним из начальных этапов. Белорусский диктатор уже давным-давно перешел все красные линии. С точки зрения санкций, дипломатических шагов, разрыва отношений, торгового эмбарго и так далее — все эти шаги нужно делать. Для того, чтобы сократить линию фронта и обезопасить границу, надо отстранить от власти белорусского диктатора и его клику, которая пытается прислуживать Кремлю. Тем более, что Лукашенко находится у власти незаконно.