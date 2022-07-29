В России вводят продуктовые талоны на «просрочку» 5 Лилия Корнилова, «Обозреватель»

29.07.2022, 11:16

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Иллюстрационное фото

Меры Кремля воспринимаются как синоним распада страны.

На днях в России одобрили идею раздачи "просрочки". Как пишет российская пресса, вслед за этим две крупнейшие торговые сети объявили о запуске проектов по безвозмездной передаче продуктов, до истечения срока годности которых остается 1–2 дня, нуждающимся и социально незащищенным людям.

При содействии благотворительного фонда просрочка будет раздаваться одиноким пенсионерам, многодетным семьям и другим благополучателям. "Минпромторг считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год", — в частности, рассказали журналистам в министерстве.

Напомним, речь идет о стране, которая занимает 3-е место в мире по добыче нефти после США и Саудовской Аравии, и на которую приходится порядка 40% от общего импорта газа в страны ЕС. "Мы привыкли гордиться своими богатствами — огромной территорией, природными ресурсами, многонациональной культурой и образованностью нации. Это действительно есть. Но этого недостойно мало для великой державы Россия. Надо самим себе однажды сказать: мы богатая страна бедных людей", — говорил Владимир Путин во время своей первой президентской кампании в 2000 году. Он убеждал избирателей, что "сегодня России необходимо побороть бедность народа богатой страны". Спустя 22 года путинского правления, РФ поборола "бедность народа богатой страны" — народ стал нищим.

Например, как свидетельствует недавний опрос исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, 41% россиян признается, что в случае потери работы их накоплений хватит примерно на месяц, у 22% — на 2–3 месяца, у 10% — на 3–5 месяцев, у 5% — на полгода, у 3% — от полугода до года, только 4% проживут на свои накопления от года и более. Признаются, что у них нет никаких накоплений, и в случае потери работы необходимо сразу же выходить на новое место 15% опрошенных. Каждый второй россиянин (51%) испытывает сложности на работе. Среди причин 49% респондентов отметили, что их не устраивает зарплата на текущем месте работы, 14% не любят свою работу и хотят работать на другой, а 2% переучились и хотят работать по новой специальности. 18% респондентов работодатель сообщил об экономии фонда оплаты труда и снижении заработной платы, 6% узнали о сокращениях в связи с войной, 2% работодателей объявили сотрудникам, что компания закрывается, также 2% не уверены в стабильности и будущем работодателя.

Тем временем американские власти отчитались о блокировке российских активов на $330 млрд. Речь идет о заблокированных активах ЦБ РФ примерно на $300 млрд, а также другие связанные с Россией активы на сумму более $30 млрд, сказано в заявлении Минфина США. Блокировкой занимается Рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO), в которую входят представители разных стран. Помимо активов организаций и россиян, попавших под санкции, ограничения коснулись элитной недвижимости и яхт. Россияне могли бы "порадоваться" приключениям российских коррупционеров на "загнивающем Западе", но еще в январе в Совете Федерации предупредили — не стоит. "Наши граждане должны понимать, что если санкции вводятся, то это не против Иванова, Петрова, Сидорова, это санкции в том числе и против каждого гражданина нашей страны. Хотя может кому-то кажется, что это не так. Против миллиардеров ввели санкции, некоторые радуются в принципе. Можно радоваться, наверное. Радуются те, которые вообще любят, когда у кого-то что-то плохо и против кого-то что-то допускают", — заявил сенатор Сергей Цеков. Скупой платит дважды, а в России дважды платит нищий за олигарха, которому надо компенсировать потери.

После 2014 года в России активно обсуждали введение продуктовых карточек. Пропаганда убеждала россиян в том, что карточки, которые помогли выжить в СССР, трещавшем по швам, в том числе из-за войны в Афганистане — это не позор. Например, в ноябре прошлого года провластные издания сокрушались, что рост цен на продукты приведет к тому, что в РФ появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных. И утешали граждан, что такая практика используется во многих странах, поэтому бояться не надо.

Но теперь оказывается, что продуктовые карточки — это не позор, ведь есть раздача "просрочки".

Перефразируя Дмитрия Медведева, "просто денег нет сейчас" на талоны, "найдем деньги", сделаем, а пока "вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья", и довольствуйтесь продуктами с истекающим сроком годности. Проект по раздаче продуктовых карт получил поддержку практически всех ведомств, которые его обсуждали, и общественных организаций, однако против выступил российский минфин, который заявил, что в бюджете нет средств на его реализацию — он требовал из бюджета 300–800 млрд рублей ($5–13 млрд по курсу ЦБ РФ), в зависимости от охвата населения. Зато раздача продуктов с истекающим сроком годности — волонтерский проект, который можно запустить за счет бизнеса.

Ирония судьбы в том, что денег на продуктовые карточки для нуждающихся и социально незащищенных в России нет, а на войну с Украиной — есть. По разным оценкам, РФ тратит на боевые действия порядка $400–900 млн в день. Кроме того, отдельной строкой идут такие "непредвиденные траты", как, например, флагман Черноморского флота — ракетный крейсер "Москва" за $750 млн, который "утонул".

Путин дал добро на "просрочку", а в торговых сетях сокрушаются: раньше было понято — вывалили продукты в мусорные баки, и кто успел тот и съел. Сотрудников магазинов часто поджидали "банды пенсионеров", которые грабили тележку на ходу, так что продукты выбрасывали в сопровождении охраны. Как будет происходить процесс передачи продуктов с истекающим сроком годности сейчас, как они будут распределяться, кого считать нуждающимся, как отделить нуждающихся от любителей "халявы", это будет адресная доставка или люди будут стоять в очередях и штурмовать магазины в день раздачи… Как бы не вышло так, что в России — стране-бензоколонке с ракетами — придется вводить продуктовые талоны на "просрочку".

Только вот талоны в российском общественном сознании остаются синонимом государственного кризиса, предшествующего дефициту, голоду, гиперинфляции, а в конечном итоге — распаду. Собственно, к этому Российская Федерация и идет.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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