«Вместо гостиной у нас — терраса с потрясающими видами» 1 29.07.2022, 11:29

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Белорусы показали, в какой квартире живут на Бали.

В рубрике «Моя квартира за границей» сайт citydog.io показывает, какое жилье арендуют беларусы в разных странах. Сегодня смотрим апартаменты Юлии и Дмитрия, которые в мае этого года уехали жить на Бали.

С чего все началось: выбирали между Кипром, Грузией и Бали

Юля и Дима переехали на остров совсем недавно – в мае этого года. Говорят, что изначально выбирали между Кипром, Грузией и Бали.

– Но меня не оставляла мысль о том, что я обожаю океан и всю жизнь мечтала жить рядом с ним, – добавляет Юля. – Поэтому прикинув все за и против, единогласно было решено лететь на Бали.

Тут климат, люди, ритм жизни и отношение к этой самой жизни для нас максимально комфортны. После переезда я так быстро адаптировалась, что друзья говорили: «Кажется, что именно здесь ты и родилась – а потом тебя просто перевезли в другую страну для проживания».

Как искали жилье: «Это наше пятое место жительства за последних три месяца»

Заранее жилье на долгий срок пара себе не искала. Говорят, друзья, которые переехали на Бали раньше, посоветовали сначала снять жилье на пару недель, а постоянное искать уже на месте. «И это был самый верный вариант».

До того как Юля и Дима нашли эти апартаменты, ребята ездили из района в район, меняли жилье и смотрели, где им больше всего понравится. И это уже их пятое место жительства за три месяца.

– Сейчас на острове проблемы с жильем, потому что в Австралии сезон отпусков, и оттуда все летят на Бали посерфить. Бывают даже ситуации, когда владельцы выселяют постояльцев день в день без объяснения причин.

Самая большая сложность в поиске жилья на Бали заключается в том, что фотографии очень сильно отличаются от того, что есть на самом деле. Нужно обязательно приезжать смотреть и договариваться о цене уже на месте.

– С этими апартаментами нам повезло, – рассказывает Юля. – Я случайно увидела объявление в чате: девушка, которая снимала это жилье, съезжала раньше срока и хотела сдать его на две недели. А нам удалось еще договориться с хозяином, чтобы пожить здесь до сентября. А дальше посмотрим: или будем искать новое, или останемся тут.

Критерии выбора: «Для меня важны были виды, а для Димы – наличие кухни»

Юля говорит, что очень хотела пожить именно в этом районе острова: из-за невероятных видов, отсутствия пробок и возможности добраться до океана за 10 минут на байке по прямой.

– Для Димы важным критерием было наличие удобной полноценной кухни, потому что он готовит. Для меня главное – виды. Сейчас я просто схожу с ума от картинки, которая открывается у нас за окном. Все рассветы и закаты наши!

Ну и при выборе жилья на Бали важно смотреть, чтобы внутри не было плесени. Наличие зеркала в пол и шкафа тоже может стать проблемой – но у нас они есть, и это класс.

Апартаменты: «Есть все необходимое – от вилок до полотенец»

Такие апартаменты на Бали – большая редкость. Чаще всего в предложениях аренды можно найти виллы и гестхаусы. Здесь же такая небольшая квартирка с отдельной спальней, собственным санузлом, небольшой кухней и просторной террасой, заменяющей гостиную.

– У нас вместо гостиной – огромная терраса. На ней стоит стол и кресла, поэтому когда приходят гости, мы все время там зависаем – погода располагает.

По словам Юли, апартаменты полностью укомплектованы всем необходимым для жизни: от вилок до полотенец. А большим плюсом является то, что в стоимость аренды включена уборка.

– У нас убирают три раза в неделю, один раз меняют постельное и полотенца. Господи, как же это круто! – улыбается Юля. – Не могу нарадоваться.

– С собой у нас были только личные вещи и ваза (мой первый подарок на Бали). В остальном здесь все есть, поэтому докупать что-то для квартиры мы не планируем. По крайней мере в ближайшее время. Думаю, какие-то бытовые покупки будут только тогда, когда осядем где-то надолго.

Оплата: в стоимость аренды входят электричество и питьевая вода

Эти апартаменты Юля и Дима снимают за 9 000 000 местных рупий (это около 600$) в месяц. Помимо уборки, в стоимость входят еще электричество и питьевая вода.

Чтобы арендовать жилье на Бали, не нужно ничего, кроме денег и паспорта для заключения договора: «Его, кстати, лучше все-таки заключать, чтобы в случае выселения можно было вернуть оставшиеся деньги».

– Еще на острове очень интересная система оплаты электричества, – добавляет Юля. – Здесь платят не по факту, а заранее. Через специальное приложение нужно положить деньги на счет и ими пользоваться. А если средства вдруг заканчиваются, то свет просто вырубается. К счастью, обратно включается он тоже быстро – нужно просто пополнить счет.

Переезд: «Это лучший выбор, какой мы только могли сделать»

– Во время переезда мы не знали, как нас встретит остров и сможем ли мы вообще тут обосноваться. Но по прошествии какого-то времени понимаем, что это лучший выбор, который мы только могли сделать. На Бали мы стали гораздо продуктивнее, активнее, даже лучше себя чувствуем здесь. Развиваемся в разных направлениях и обретаем невероятные знакомства.

Мы не загадываем на далекое будущее и не знаем, как сложится дальше, но хотим задержаться на острове как минимум на год – а там посмотрим.

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