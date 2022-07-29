Глава ВСУ Залужный показал MLRS М270 в действии 6 29.07.2022, 11:32

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Мощный видеофакт.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 29 июля опубликовал в "Фейсбуке" видео работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS M270.

"Вооруженные силы Украины благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь, – написал комментарий к видео Залужный. – Разом до перемоги!"

В опубликованном видеоролике украинский военный говорит, что "оружия мало не бывает" – "чем больше вооружения – тем лучше".

Подчеркивается, что боезапас РСЗО – 12 управляемых реактивных снарядов. Далее на видео MLRS M270 выдвигается на позицию и производит пуски ракет в сторону врага.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 – система на гусеничной базе бронемашины Bradley, имеет два отдельных пусковых контейнера, каждый из которых может быть снаряжен одной или шестью ракетами, их максимальная дальность: 32, 45, 70 и 300 км.

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