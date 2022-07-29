В центре Минска появился «Ежик в тумане»3
- 29.07.2022, 11:38
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Скульптуру отлили из бронзы и установили на гранитный постамент.
В Минске установили скульптуру «Ежика в тумане», сообщил блог belarusian_sculpture. Она появилась возле бара «Туманы» на Зыбицкой, по заказу которого и была изготовлена.
Ежика отлили из бронзы и установили на гранитный постамент. Высота скульптуры составила 1,9 метра.
«Претендует на звание самой милой в Беларуси», — так оценили скульптуру в блоге.
Авторами «Ежика в тумане» являются скульпторы Михаил Фински, Лайма Мирончик и Юрий Бирин-Павлов.