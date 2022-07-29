Антоновский мост — это только начало 1 Дмитрий Снегирев

29.07.2022, 11:40

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Каким будет следующий шаг ВСУ на Херсонщине.

Вывод из строя Антоновского моста под Херсоном существенно осложнил логистику поставок оккупантов.

Первый удар по Антоновскому мосту на Херсонщине состоялся 19 июля. Тогда оккупационные власти заявили о вынужденном перекрытии переправы. "Движение мы будем перекрывать. Мы найдем другие пути перехода через Днепр в город Херсон. Город не останется без сообщения с левым берегом", - заявил ставленник оккупантов Кирилл Стремоусов.

Антоновский мост был построен в 1985 году. Он имеет ширину 25 метров и длину 1366 метров. Мост пересекает сразу две реки: Днепр и ее левый приток Конку.

Этот мост является ключевым для поставки российским захватчикам военнослужащих и военной техники из оккупированного Крыма в Херсон.

Удары сделали невозможным движение габаритного транспорта, но оставили возможность проезда для легковых авто. Атака в ночь на 27 июля окончательно превратила мост в лучшем случае в пешеходный.

Сейчас переброска тяжелой бронетехники по автомобильным мостам для российских оккупантов уже затруднена. Логистика противника для удержания своей группировки становится все труднее.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 150 огневых задач, по результатам которых закреплен наш огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях Херсонской области.

Всего в шести километрах от бывшей автомобильной переправы находится еще одна железнодорожная. Кроме того, в 70 км от Херсона, через плотину Каховского водохранилища в Новой Каховке есть автомобильный и железнодорожный переход.

Именно наличие железнодорожного моста через Днепр позволяет врагу сократить плечо логистических поставок и создать предпосылки для удержания позиций на Херсонском направлении.

По информации представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, ежедневно в сторону Джанкоя движутся около 50 вагонов с эшелонами российской военной техники, также замечены очереди военной техники на админгранице с оккупированным Крымом, вблизи населенных пунктов Армянск и Красноперекопск.

CNN установило геолокацию нескольких видео, снятых за последние несколько дней, на которых видно, как колонны переправляются из Крыма в Херсон.

Кроме этого, по оценкам специалистов, российские войска продолжают укреплять свои позиции в Запорожской и Херсонской областях в рамках подготовки к контрнаступлению украинцев. Для успешного контрнаступления на Херсонщине ВСУ нужно уничтожить железнодорожные мосты, которыми оккупанты перебрасывают технику и боеприпасы.

Стоит отметить, что именно по железнодорожному мосту оккупантами перебрасываются военные грузы. Возможность железной дороги для перевозки техники и боеприпасов – значительно больше, чем автомобильных трасс.

Соответственно, если мы говорим о контрнаступление ВСУ на Херсонщине и нанесение поражений по локациям базирования оккупационной армии, следующим шагом должны стать удары по железнодорожным узлам и мостам.

Дмитрий Снегирев, «Фейсбук»

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