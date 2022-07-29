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Cиноптики дали прогноз на август 2022 года в Беларуси

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  • 29.07.2022, 11:46
  • 1,908
Cиноптики дали прогноз на август 2022 года в Беларуси

Каким будет последний месяц лета.

Лето 2022 года, которое не слишком-то баловало белорусов жаркими деньками, похоже так и закончится переменной погодой, дождями и минимумом жары и в августе. Предварительный прогноз на август 2022-го в Беларуси опубликовали на сайте world-weather.ru.

Синоптики прогнозируют в августе 2022-го всего четыре по-настоящему жарких дня: температуры от +28 до +31 градуса ожидаются в начале месяца с 6 по 9 августа включительно. А чаще всего в предварительном прогнозе на август мелькают температуры +23 или +25 выше ноля. Увы, и в конце августа белорусам экстремальной жары пока не обещают: всего +22..+23 градусов и переменную облачность прогнозируют синоптики в последние дни белорусского лета.

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