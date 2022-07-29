Путин в тупике и готовится к поражению 1 29.07.2022, 11:50

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Фото: EPA

Проигрыш в войне станет для него политической смертью.

Уже некоторое время звучат заявления о вероятной подготовке Беларуси к наступлению на северную часть Украины. В МВД недавно заявили, что с украинской стороны готовятся к худшему сценарию.

В интервью «Главреду» политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач рассказал о том, собирается ли армия Беларуси нападать на Украину, отказался ли Путин от идеи захвата Киева, почему Путин может взять паузу в войне на зиму, стоит ли Украине бить по Крымскому мосту и при каких условиях стоит идти в наступление на полуостров, почему Путин никогда не признает поражения России и почему угроза новой войны в Украине может возникнуть уже через 5-10 лет.

- Те дроны, которые накануне сбивали на Волыни, были преднамеренной провокацией со стороны Беларуси?

- Мне неизвестно, какие именно это были дроны, какой модификации, производства и так далее, но мне прекрасно известно, что белорусская армия, как и российская, управляется из одного центра. Лукашенко неоднократно заявлял о том, что в оборонно-безопасностном смысле Беларусь и РФ составляют одно целое, поэтому в данном случае не так важно белорусские это дроны или российские, но они являются нарушителями и действовали в интересах агрессора — РФ, используя при этом территории республики Беларусь, которая является соучастницей российской агрессии.

Является ли это провокацией? Это была разведывательная цель, вряд ли это были ударные дроны. Как правило, частичной целью является разведка, частично-провокационные действия в отношении Украины. Тем более, что провокация "удалась" — дроны были уничтожены и реакция на эту провокацию очень адекватная. Правда, к сожалению, пострадали люди и их имущество от обломков. Но ничего не поделаешь, это война.

Интересы российских агрессоров на западе Украины заключаются в том, чтобы выявить и потенциально уничтожить логистику западной оборонно-безопасности помощи Украине. То есть пути поставки оружия, боеприпасов, склады, базы перевалки. Именно для этого такая разведка и проводится. Кроме этого, там расположение украинских подразделений, в частности, противовоздушной обороны. Кстати, в плане провокаций запуск дронов по нашей территории помогает агрессору обнаружить, где располагаются средства ПВО — то есть там, где мы их сбиваем, там ПВО есть, а там, где не сбиваем, агрессор может использовать воздушные коридоры.

Поэтому все наши опасения о масштабной военной агрессии России с участием белорусских вооруженных сил на территории Украины бесполезны - это должно быть что-то очень-очень крайнее. Своих целей они могут достигать воздушными атаками по нашей логистике, и могут дополнять это деятельностью диверсионно-разведывательных групп - то есть проконтролировать все на месте, что-то захватить, что-то обстрелять и тому подобное. Полномасштабная сухопутная операция будет для них такой же безуспешной, как и попытка захватить Киев. На Волыни, в лесах и болотах Полесья (да и вообще на Западной Украине) им будет еще хуже, чем под Киевом.

- То есть о полномасштабном нападении Беларуси вместе с РФ в ближайшие месяцы речь не идет?

- Во-первых, я не вижу такой необходимости для агрессора. А во-вторых, не вижу шансов на то, чтобы такого рода операции принесли им успех. В принципе, если это произойдет, это будет еще одним поражением и, думаю, они это тоже прекрасно понимают. Особенно после того, как приобрели опыт боев под Киевом, на Черниговщине и в Сумской области. То есть это очень растянутые по территории цепи снабжения, которые будут уничтожаться украинскими партизанами, особенно в лесах и на болотах. Там ведь очень трудно найти какой-то проход, кроме как по автомобильным дорогам - по лесам да болотам на технике не проедешь. А шоссе могут быть заминированы, их могут впустить, взорвать мосты и обратно не выпустить.

Решиться на сухопутную операцию теми силами, которые есть у них сейчас — это обречь себя на гибель. Поэтому они могут шантажировать.

И шантаж этот заключается в информационной плоскости — то есть чем больше они будут нагнетать эту угрозу удара с севера, тем больше украинское командование будет вынуждено держать на границе украинские силы, чтобы противодействовать такому вторжению. А это - в российских интересах, потому что это отвлекает ВСУ от линии фронта на востоке и юге Украины и делает более тяжелыми попытки контрнаступления.

- А есть ли до сих пор у Путина цель взять под контроль Киев? Изменилось ли что-то после 24 февраля?

- Мы знаем, что он хотел это сделать. Киев — это столица и это символическая ценность для их замысла, как и самоубийство, арест или капитуляция нашего военно-политического руководства. Это не удалось сделать, но это было бы большой мечтой и успехом, если бы они смогли это повторить каким-то иным способом. Вслух они говорят об ударах ракетами или дальним оружием по центрам принятия решений. И Киев как раз является центром, по крайней мере, принятия политических решений, потому что именно он находится в правительственном квартале. Конечно, все это представляет интерес для российских вооруженных сил в их войне, но возможности это сделать у них как не было раньше, так нет и сейчас. И чем дольше продлится война, тем дальше будет уменьшаться эта возможность. Поэтому сейчас это звучит маловероятно и почти фантастично, тем более попытаться заменить нынешнюю политическую власть на какую-то другую - какими-то Медведчуками или другими пророссийскими деятелями уже просто невозможно на пятом месяце войны. Поэтому мечтать можно о чем угодно, но ресурсов и возможностей у российских агрессоров осуществить свои планы в Украине просто нет.

- Могут ли высвободиться эти силы у Путина, если у него, например, будут успехи на Донбассе в тех городах, которые еще остаются под контролем Украины?

- Дело в том, что чем дольше продолжаются бои на Донбассе, в Харьковской области, тем меньше сил и средств у России становится. Они постепенно стирают свой наступательный потенциал. Русская армия изнашивается. И даже если русским удастся за месяц-два, как они планируют, захватить всю Донецкую область, они заплатят за это большую цену — в российской армии останется мало сил и средств, чтобы она была способна сразу начать атаковать в другом направлении.

Пока что то, что мы видим по их действиям, означает, что они будут пытаться полностью установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей — они от этой идеи не отказались и на юге фактически перешли к оборонительным действиям. То есть для каких-то наступательных операций нет ресурсов. Прежде всего, человеческих — без всеобщей мобилизации у них просто не хватит солдат на широкий фронт протяженностью 1000 километров, а если еще открывать его дальше, на белорусском направлении, то просто не хватит людей и, как мы уже теперь видим, и техники. Как минимум - современной, модернизированной и отремонтированной. И то, что они прибегают к расконсервации старой техники свидетельствует о том, что им ее критически не хватает. Ее не хватало уже вчера, а через несколько месяцев ее будет еще меньше. Поэтому угроза атаки из Беларуси на Киев эфемерна. Если они на это пойдут, то сделают себе только хуже и их легче будет разбить.

Какие у Путина остаются варианты? Если у него не хватает сил на то, чтобы идти с севера, а с юга его армию понемногу выбивают ВСУ и РФ переходит в оборону. Как он будет удерживать то, что захватил?

То, что они видят для себя лучшим вариантом — втянуть Украину в переговорный процесс. Выйти на некий условный Минск-3 и зафиксировать в этих переговорах тот статус-кво, который сложился на сегодняшний день и сделать невозможным украинские контрнаступление и отвоевывание захваченных россиянами позиций. Это то, что они будут пытаться нам навязать — взять какую-то оперативную паузу, возможно на зиму. После осени вести переговоры, а тем временем, как все мы прекрасно понимаем, зализывать раны, лечить раненых, ремонтировать подбитую или поврежденную технику, расконсервировать старую, производить новые ракеты, снаряды и готовиться к следующей волне оккупации.

Это все очень напоминает растянутую во времени историю с разделением Речи Посполитой. Тогда, правда, это были не только Россия, но и Пруссия и Австрия, которые делили Речь Посполитую в три подхода, ведь всю сразу поделить не могли, потому что была слишком большая территория. Переварить, взять под контроль оккупационных властей всю Украину за один раз просто невозможно, поэтому они хотели бы проглотить Украину частями и растягивать это на длительное время. Но Украина не такие хитрости с временными переговорами, Минском 3,4,5 не должна идти и я очень надеюсь, что мы не позволим зафиксировать тот статус-кво, которого оккупант уже достиг на этот момент — их надо все-таки выгонять с захваченных позиций. Потому что если этого не сделать теперь, то завтра они пойдут дальше.

- А каким образом они могут подталкивать Украину к каким-то уступкам? Ракетными ударами или что это может быть?

- Арсенал к принуждению у России уже уменьшается. Сейчас война приняла совсем иную интенсивность, масштабность — покрывает обстрелами почти всю территорию Украины, в ней используется стратегическая авиация (и оружие, которая не использовалось в 2014 году) и даже это не заставляет украинское военное, политическое руководство и общество к тому, чтобы поддаваться на те шаги, которые могли бы расцениваться как капитуляция. Поэтому сейчас расчет у них на экономическое, психологическое истощение украинского сопротивления, разочарование или усталость западных партнеров в их поддержке Украины — мол, поддержка Украины может дорого стоить европейским и американскому обществам в том смысле, что они будут страдать то от энергетических проблем, то ли от инфляции, то от повышения цен на энергоносители, коммунальные услуги или даже продукты питания.

Где-то в кармане они, конечно, держат ядерное оружие и говорят о том, что они могли бы его применить. Но пока, насколько мы можем видеть, они сами боятся. Поэтому это не звучит так громко, как некоторые горячие головы в России призывали бы делать. И поскольку на Западе многие из трусливых обозревателей и даже политиков испытывают определенный страх перед ядерной дубинкой, пока никаких признаков того, что Россия могла бы пойти на это, нет. Прежде всего потому, что российское руководство само хочет жить — у них есть дети и они бы хотели, чтобы их дети также жили в мире не после "ядерной зимы".

- Если говорить о подготовительных маневрах Беларуси, о чем они свидетельствуют — это информационный пузырь, чтобы показать Украине что что-то может произойти, или та же армия Лукашенко может быть направлена на Польшу или Литву?

- Белорусы играли мускулами в прошлом году на литовско-польском направлении во время так называемого миграционного кризиса, когда многие беженцы из Сирии и Ирака пытались пересечь границу ЕС. Сейчас основное направление для них Южное - там они создали Южное командование.

Я не думаю, что они отрабатывают наступательную операцию. Если брать чисто Лукашенко и его ближайшее окружение, то они боятся, что следствием поражения России в Украине или продолжением этого процесса может быть освободительный поход на Минск, если не украинской армии то, по крайней мере, белорусских батальонов, которые принимают участие в войне на стороне Украины, для сброса непризнанного президента и его режима, а также проведения в Беларуси демократических выборов и нормализации этой страны как европейской. Именно этого боится Лукашенко, потому что это может стать концом не только его политического правления, но и физического существования. Если он, конечно, не убежит, как Янукович, в Россию.

- А белорусская армия нужна Путину именно как дополнительная живая сила или она может быть определенным прикрытием, чтобы завести в случае необходимости в Украину новые российские силы?

- Их использование может быть любым из возможных. Но концентрацию белорусских войск на южном направлении, на границе с Украиной, используют для отвлечения внимания и ресурсов украинских Вооруженных сил от проведения наступательных операций на юге. Для того, чтобы растянуть наши силы по территории и не давать концентрировать их на одном направлении для мощного контрудара. Поэтому эта деятельность имеет больше информационный характер — они не скрывают, что они что-то делают, они сами об этом рассказывают.

Это — демонстрация силы, что, мол, она у них есть и они могут ударить по северу Украины и даже по Киеву. Но пока использование белорусов для РФ - это больше психологическая цель. То, что под видом белорусских могут быть переодетые российские солдаты также может быть, но их не может быть много. Потому что их не так много уже в самой русской армии. На фронтах Украины они постоянно испытывают дефицит живой силы и тех людей, которые готовы воевать, погибать — боеспособного личного состава у российской армии каждый день становится меньше и необходимости их передислоцировать и переодевать в белорусские мундиры могут быть разве что в качестве диверсионных групп в ограниченных количествах. Но это не может быть массовым явлением.

- Так или иначе, Путину нужна определенная пауза. Если Украина не соглашается на эту паузу, какие у него могут быть варианты, ведь ему, как минимум, придется объяснять россиянам отсутствие результатов. Как он может дальше действовать?

- Путин не может признать свое поражение на Украине. Он не может позволить своему населению самому догадаться, что это поражение, поэтому любое развитие событий он будет возвещать своей победой. Как минимум, они могут сказать, что они захватили территории Донецкой и Луганской областей и даже если не все захватят, то могут сказать что, мол, на сегодня достаточно, отложить на потом и сказать российскому обывателю, что цели достигнуты. Тем более, что сейчас они еще контролируют Южный коридор в Крым, побережье Азовского моря, Херсонщину, значительную часть Харьковщины, поэтому все это они могут подавать как свою победу.

Важно только, чтобы мы не останавливались и даже если они что-то подобное провозгласят, Украина не должна прекращать боевых действий. То есть надо вернуть эти территории военным способом под свой контроль. Тогда уверенность или вера обычных россиян в военную удачу их власти и, прежде всего, Путина будут разрушаться сами собой. Будет так, как в Афганистане, когда советское руководство провозглашало, что они все контролируют, но приходили гробы погибших и родственники, земляки понимали, что не все так, как им рассказывает влада. Это, на самом деле, серьезно подкашивает доверие к власти и когда эрозия углубляется, политический режим фактически теряет возможность управлять собственным населением. Поэтому хороших выходов для Путина из этой ситуации нет — признание своего поражения в Украине фактически будет означать для него политическую смерть.

- Как в объяснении россиянам "достижений" могут помочь проведение референдумов 11 сентября?

- Проведение так называемых референдумов — это попытка повторить Крымский сценарий и наложить медийно эту историю на события восьмилетней давности, чтобы российские обыватели восприняли это как вторую серию Крымской истории. И это даже может включать планы относительно включения этих территорий в состав Российской Федерации решением Федерального Собрания и тому подобное — так сказать, территориальные приобретения времен Путина. Для Путина как для человека, который видит себя в каком-то историческом измерении, сравнивает себя с Петром Первым или с Екатериной Второй, такая попытка понятна. Но наша задача - не допустить этого. Ни в коем случае не легитимизировать такого рода действия, а продолжать боевые действия и во время проведения того, что они будут называть референдумом и после этого. И сделать все, чтобы это не имело никакого значения — все пиар-мероприятия должны остаться лишь в воображении кремлевских руководителей и российского телезрителя.

- Насколько Запад готов сейчас не признавать оккупацию и предпринимать какие-то практические шаги? Не получится ли той же ситуации, которая была с Крымом-его оккупации не признавали, но частично закрывали глаза на то, что он не находится под контролем Украины?

- Оккупацию Крыма Запад не признавал, как до сих пор не признает и попытку аннексии, но действительно не очень сильно противодействовал этому. Сейчас Запад ведет себя принципиально иначе-кроме политики санкций, Запад оказывает Украине непосредственную вооруженную помощь и это означает, что Запад не рассчитывает на то, что все как-то остановится и отвоевывать эти территории будет не нужно и с ними будут существовать молча, как с оккупированным Крымом.

На этот раз фокус с Крымом Путину не удастся — есть все признаки того, что процесс противодействия, причем как украинского, так и западных партнеров, пошел не по сценарию Кремля.

- Есть ли у Украины в ближайшее время варианты возвращения Крыма? В частности, военным путем - если, например мы возвращаем под контроль Херсон, часть Запорожской области-можем ли мы дальше идти в контрнаступление на Крым или это должна быть отдельная военная операция?

- Это возможно, но не гарантировано. Мы должны понимать, что будут большие риски, потому что, во-первых, там есть узкие перешейки, а во-вторых, это будет зависеть от того, насколько российская армия будет способна сопротивляться украинском контрнаступления. Если так случится и нам удастся достигнуть ситуации, когда российская оборона посыплется на Херсонщине — они будут деморализованы и начнут в панике бежать — нужно будет заходить в Крым на их плечах. Если же будет организован отход на ранее занятые позиции, то тогда рисковать нашими воинами будет не очень надо. Тогда стоит будет ждать новой возможности - например, распада России как империи и использовать деструктивные процессы - социально-экономические, политические в России (в том числе в Крыму) для того, чтобы в мирный способ вернуть эту территорию под контроль Украины.

Если российская армия начнет на юге отступать, ведь на некоторых участках на юге Украина переходит в контрнаступление, как скоро можно будет говорить то ли о завершении горячей фазы, то ли о завершении войны в целом?

Скорее всего (и я надеюсь), что украинская армия не пойдет в лобовую атаку на укрепленные позиции. Нынешняя операция по контрнаступлению началась с ударов по тылам - штабам, складам, системе логистики снабжения российских вооруженных сил. Когда будет разрушена эта система включительно с железнодорожными узлами или каким-то пунктами перегрузки, мостами, тогда, если они умные люди, они просто убегут в Крым.

То есть лобовой атаки с массовыми жертвами я бы не прогнозировал и не ожидал. Нужно работать по тылам, по системе логистики и истощать их вооруженные силы на нашей территории, чтобы они просто не могли на ней долгое время находиться. Это может растянуться на недели, возможно месяцы. Цена вопроса - это время и вероятное количество жертв. Можно чем дольше это делать и тогда тем гарантированнее будет результат.

- Как в этом контексте выглядит ситуация вокруг Крымского моста? Стоит ли сейчас его поражать или возможно придержать до того, как Украина пойдет на Крым?

- Насколько мне известно, мы пока не владеем таким оружием, которое могло бы нам гарантировать, что мы несколькими выстрелами можем уничтожить Керченский мост. Линия фронта еще не подошла туда, чтобы достать — то есть есть нюансы. С другой стороны, это имело бы огромное морально-психологическое значение для нашего наступления и это бы очень серьезно обломало мотивацию и готовность российских военных продолжать какие-то операции да и вообще сопротивляться украинском контрнаступления. Ведь тогда они бы поняли, что у них горят тылы.

С точки зрения военной логистики, конечно, войска перебрасываются из Краснодарского края в оккупированный Крым и потом дальше, через Чонгар и перешейки, российская техника заходит на территорию Херсонской и Запорожской областей. Но дело в том, что на территории Крыма Россия за эти 8 лет уже накопила очень большие ресурсы как живой силы, так и техники вооруженных сил. И они не обязательно нуждаются в переброске сил с материковой части России через Керченский мост. Поэтому здесь нужно взвешивать наши возможности и сугубо военную безопасность или тактическую необходимость - рано или поздно это нужно будет сделать. Только нужно найти правильный момент, который позволил бы несколькими ударами перевернуть ситуацию в свою пользу.

- Вы сказали, что проигрыш Путина в Украине будет означать его политическую смерть. А что будет ждать Россию потом - есть ли вероятность того, что она как государство в конце концов развалится на отдельные регионы и изменит ли подходы России к дальнейшим отношениям с Украиной уход Путина и приход на его место другого человека?

- Российское поражение в украинской войне, по моему мнению, неизбежно создаст политический вакуум внутри России. Почему я говорю о политической смерти Путина? Потому что он как минимум будет вынужден отойти от власти - живым или не живым. И управлять той системой, которую он фактически построил за 20 лет, он уже не сможет так, как он это делал раньше. Поэтому в России образуется вакуум силы.

Что будет означать поражение? То, что российская власть слаба. Как только символически Москва показывает регионам свою слабость, они будут брать на себя больше полномочий, инициативы и больше власти. То есть вакуум центральной власти начнет дополняться региональным — национальных республик, краев, областей, регионов самой России. Центробежные силы будут выходить на поверхность. Здесь очень важно нам как украинцам максимально помочь им и попытаться стимулировать процесс как реальной федерализации России, ведь по Конституции она вроде бы является федерацией, а по сути - централизованным государством. По большому счету, если эту федерализацию можно будет довести до стадии распада и выхода из федерации отдельных регионов, то это было бы еще лучше — это была бы для нас сверхидея и то, что было бы победой Украины в максимально возможном аспекте. То есть это сделало бы невозможным дезинтеграцию роста самой российской империи и сделала бы невозможной возможность повторения империалистических войн против Украины и остальных соседей.

Риски могут восстановиться, если к власти придет условный Патрушев или другой российский империалист, который будет строить свою власть через политику милитаризации, внешней экспансии. Не сразу, а через 5-10 лет, накапливая силы. Это возможно и нам, конечно, придется с этим иметь дело, хотим мы этого или нет. Для того, чтобы этого не допустить, задачи военно-политического поражения российской империи на территории Украины нужно будет закрепить и продолжить определенными деструктивными процессами деструктивными на территории самой Российской Федерации и не позволить появиться такой политические фигуре, которая снова сможет направить условных чеченцев или бурятов на то, чтобы они воевали с очень далекой для них Украиной, которая на самом деле не представляет для них никакой угрозы - ни вызовов, ни даже интереса.

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