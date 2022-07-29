Валерий Карбалевич: Лукашенко боится нового унижения 29.07.2022, 12:03

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Валерий Карбалевич

Политолог прокомментировал визит главаря «ДНР» в Беларусь.

Накануне глава самопровозглашенной «ДНР» приехал с визитом в Беларусь, где, кроме прочего, озвучил: «Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…».

Ночью же с территории Беларуси по Украине полетели ракеты.

Политолог Валерий Карбалевич высказался на этот счет.

— На мой взгляд, нанесение ударов после визита Пушилина — это совпадение, поскольку у российских военных своя логика, и они мало ориентируются на эти дипломатические игры, — отмечает эксперт в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Что касается самого визита, думаю, белорусские власти продолжают линию «полупризнания». Так было с Осетией, Абхазией, Крымом.

Так и с «ЛНР» и «ДНР»: вроде как признаем, но официального документа, подтверждающего этого, нет.

И вот приехала делегация во главе с «главой» мало кем признанного государства. С ним встретился заместитель председателя облисполкома. Государственные СМИ об этом визите широко не сообщили.

Валерий Карбалевич считает, что принятие Пушилина в Беларуси — жест России.

Признание «ЛНР» и «ДНР» было бы воспринято даже на постсоветском пространстве, странах Азии и Китае как демонстрация того, что Лукашенко является марионеткой.

Это очень важно, поскольку признание означало бы: эти республики захотят вступить в «союзное государство» России и Беларуси. А там и Абхазия захочет, и Южная Осетия, Приднестровье. Тогда получится, что союзные государства как эксклюзивная форма отношений Беларуси и России вдруг будет размываться совсем уж маленькими, смешными и марионеточными полугосударствами.

И это как бы принижает статус: Лукашенко будет сидеть с Пушилиным или еще с какими-то персонажами, а это для него унижение.

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