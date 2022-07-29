Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донецкую и Луганскую области 29.07.2022, 12:06

Олег Жданов

Главная задача в том, чтобы пройти линию обороны.

Луганскую область будут освобождать во время военной контрнаступательной операции на востоке Украины. Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что никаких особенностей при деоккупации этой территории не будет.

По его словам, главная задача в том, чтобы пройти линию обороны. Именно на этой линии построены прочные укрепления российских войск.

"Вполне возможно, что можем пойти не "в лоб" на эту линию обороны, а по другим направлениям, с юга или севера. Но в любом случае, каких-то особенностей (освобождения, – ред.) Луганской или Донецкой области я не вижу", - рассказал Жданов на своем Youtube-канале.

Он добавил, что особенность может быть только в группировке российских войск, ее способности, желании и возможности обороняться на том или ином направлении.

"И особенность будет состоять в том, насколько масштабной будет контрнаступательная операция ВСУ: либо это будет контрнаступление на нескольких направлениях, либо поочередно – сначала на одном направлении, потом - на другом. Поэтому Луганщина будет освобождена так же, как и другие оккупированные области", – резюмировал эксперт.

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