Кому не надо платить налог на квартиру в Беларуси в 2022 году 1 29.07.2022, 12:20

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Есть нюансы со вновь купленными квартирами.

В почтовые ящики жителей Беларуси стали поступать письма из налоговой. Кроме требования на уже привычные платежи, такие как гараж, дача, квартиры (у кого их две и больше), в 2022 году есть и новая графа – налог на первую и у кого-то единственную квартиру. Налоговая льгота на такое жилье была отменена в Беларуси с 1 января 2022 года, пишет kp.by.

Разбираемся, кому не надо уплачивать этот налог?

Как сообщает телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально», от уплаты освобождены собственники квартир, которые являются инвалидами I и II группы, пенсионеры по возрасту, недееспособные, многодетные, солдаты-срочники, участники войны.

А как оплачивать налог, если квартира куплена недавно?

Если купили квартиру, например, в июне 2022 года, то налог на нее начнут насчитывать с 1 июля 2022 года.

Всю ли сумму налога надо заплатить одномоментно?

Половину суммы налога надо оплатить в 2022 году, половину – в следующем, потому что порядок уплаты рассчитан на два года. Так, до 15 ноября 2022 года надо уплатить аванс – 50% от годовой суммы налога на недвижимость, а до 15 ноября 2023 года доплатить оставшуюся сумму.

Сколько примерно придется заплатить за единственную квартиру?

Квартира в Минске обойдется намного дороже, чем квартира в регионе. В райцентре налог на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратов за год составит примерно 27 рублей, в столице – около 50 рублей. В этом материале подробно расписано, как платится налог, если у квартиры несколько собственников, а также как платят льготники, у которых в собственности несколько квартир.

Только ли квартира облагается налогом?

Этот налог должны заплатить не только владельцы квартир, но и гаражей, частных жилых домов, дач, машино-мест и иных видов недвижимости.

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