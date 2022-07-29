Пропагандисты опозорились с сюжетом о зарплатах латвийских учителей 1 29.07.2022, 12:36

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Белорусы о таких доходах могут только мечтать.

Лукашенковская пропаганда рассказывает о забастовке учителей в Латвии. Нет, она не называет это «экстремизмом», как любой протест в Беларуси. Латвийские педагоги жалуются на низкие зарплаты. Но белорусские коллеги о таких доходах могут только мечтать, пишет nashaniva.com.

«Учебный год в Латвии под угрозой срыва. Учителя готовятся к забастовке. Они неоднократно заявляли, что будут отстаивать свои требования и обращались к правительству страны», — говорит лукашенковское телевидение.

«Основное требование — повышение зарплат. Чиновники предложили ежегодно повышать минимальную месячную зарплату педагогов на 8%. Но только в мае инфляция в Латвии составила почти 17%. Причина недовольства — не только материальная. В школах кадровый голод и выгорание учителей из-за большой нагрузки. Престиж профессии падает, как и уровень образования», — рисуют пропагандисты апокалиптическую картину.

Но пропагандисты не говорят, что белорусские учителя о зарплатах латвийских коллег (как и об их правах и возможности бастовать) могут только мечтать.

Самая низкая ставка зарплаты учителей в Латвии с 1 сентября 2022 года в Латвии будет повышена на 70 евро и составит 900 евро.

Соответственно, вырастут и средние зарплаты, которые будут еще выше. Правительство хочет подтянуть их до уровня Литвы и Латвии, где учителя зарабатывают в среднем по 1 500 евро.

Это намного больше, чем даже средняя зарплата белорусских учителей. Так, согласно Белстату, в апреле 2022 года белорусский учитель зарабатывал в среднем 1 369 рублей (около 535 евро).

И это притом что граждане стран Балтии, как правило, имеют больше доходов из других источников, кроме зарплат, чем белорусы. Это связано с тем, что доля частного сектора в экономике здесь больше, а землю вернули частным собственникам.

Даже с учетом большей стоимости коммунальных услуг, уровень жизни латвийского учителя выше, чем у белорусского.

Кроме того, что учителя в Латвии имеют зарплаты намного выше, они еще могут защищать свои права и экономические интересы, в том числе с помощью забастовок. Белорусским педагогам такой способ защиты своих прав просто недоступен. Да и у латвийских педагогов нет такой непрофильной нагрузки, как у белорусских коллег (в том числе, в виде фальсификации выборов, идеологического воспитания и походов на хоккей).

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