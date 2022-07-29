Путин прогоняет свои войска через «мясорубку» 2 29.07.2022, 12:35

3,482

Оккупанты в Украине оказались в очень сложном положении.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российские войска в Украине находятся в "очень сложном положении", добавив, что стратегия президента России Владимира Путина сродни прогону его войск через мясорубку.

Об этом он рассказал в эфире BBC Today.

Уоллес отметил, что "по любым критериям Россия находится в положении, когда она не достигла своих основных целей. Это привело к огромным потерям и жертвам".

По его мнению, Россия "определенно не в состоянии оккупировать страну. Они могут продолжать убивать без разбора и разрушать на ходу, но это не победа".

"Путин не изменил своего желания оккупировать всю Украину, взять Киев и Одессу, но его армия фактически парализована огромными потерями. Более 25 тысяч погибших. Может быть, в два раза больше раненых", - сказал британский министр.

Он сравнил нынешнюю тактику России с Первой мировой войной, сказав: "Когда я говорю о мясорубке, что они и делают, это то, что они прибегают к своего рода советской тактике, когда массивная российская мясорубка движется очень медленно на несколько метров (не миль!) в сутки, в некоторых местах.

Глава МО Британии обратил внимание, что в эту мясорубку Путин обычно бросает представителей нацменьшинств из беднейших районов России, "очень мало заботясь о результате".

В настоящее время русская армия "действует примерно на 40–50% боеспособности".

Уоллес сказал, что украинские атаки на мосты, которые, по-видимому, повлияли на возможность пополнения запасов войск в Херсоне к северу от реки Днепр, поставили врага "в очень трудное положение" и принудили русских "к оборонительной позиции" на юге.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».