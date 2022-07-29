Разворот Борис Желиба

29.07.2022, 12:50

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БОРИС ЖЕЛИБА

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

О многовекторной внешнеэкономической политике сейчас придется забыть.

Слышали? Национальный банк Беларуси с 15 июля включил китайский юань в перечень валют, входящих в состав валютной корзины белорусского рубля. В эту корзину входят валюты с наибольшей долей во внешнеторговом обороте Беларуси.

До решения Нацбанка по валютам в корзине придерживались следующих пропорций: на долю российского рубля приходится 50%, на долю доллара США – 30% и евро – 20%. Важность курса нашего рубля (как и каждой национальной денежной единицы) к валютной корзине состоит в том, что изменения курсов валют корзины часто разнонаправлены. Например, сегодня резко падает курс евро к доллару, а курс российского рубля к евро и доллару растет. Интегрально оценить изменение стоимости белорусского рубля и помогает его курс к валютной корзине. Включение в валютную корзину китайского юаня означает изменения в долях валют, сумма которых в любом случае должна быть равна 100%. Удельный вес китайского юаня в расчетах курса нашего рубля к валютной корзине установлен 10% и соответственно снижена доля евро. Следовательно, и влияние изменения курса евро на курс белорусского рубля к корзине будет наполовину меньше.

Не факт, что сегодня доля китайского юаня во внешнеторговом обороте Беларуси уже достигла 10%. Этот удельный вес каждой из валют округлен. К примеру, с начала года (за пять месяцев) доля России во внешнеторговом обороте Беларуси уже находится в районе 57%, тогда как в прошлом году она составляла 48,2%. Только за апрель экспорт белорусских товаров туда вырос на 16%. По экспортным поставкам в Россию Беларусь впервые обошла Германию. Растет и удельный вес товарооборота с Китаем. С начала года он достиг 6,8%, а к концу года может вполне достигнуть и 10%.

За первый квартал белорусский экспорт в Поднебесную вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,6%, и к концу года рассчитывают, что он достигнет 2 миллиардов долларов. С недавних пор китайский юань уже торгуется на Белорусской валютно-фондовой бирже, но объемы этих торгов пока незначительны. А вот влияние на внешнюю торговлю Беларуси потери премиальных западных рынков вполне очевидно. Так, доля стран ЕС в экспорте товаров сократилась с 25% до 22%. Одновременно удельный вес стран ЕАЭС вырос с 44% до 47%.

Прежняя торговая практика доказывает, что рынок ЕС для Беларуси оказался наиболее выгодным. И в смысле цен, и в смысле логистики. Поэтому его и называют премиальным. На этом рынке имеется возможность приобретать наукоемкую передовую и высокотехнологичную продукцию, которую зачастую больше нигде не купишь. Восточные рынки далеки от нас, Беларусь не имеет выхода к морю. Уместно вспомнить старое присловье: за морем телушка – полушка, да рубль перевоз. Неслучайно на днях Беларусь подала в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) заявку, чтобы стать ее членом, изменив прежний статус наблюдателя. В этом стремлении ее, естественно, поддерживает Россия. Но первую скрипку в этой организации, конечно, играет Китай, от которого Беларусь после вступления в ШОС надеется получить более масштабные кредиты и финансовую помощь.

О многовекторной внешнеэкономической политике, которую много лет провозглашала Беларусь, сейчас придется забыть. Вспомним рациональную формулу, которую выдвинул в свое время министр иностранных дел Беларуси В.Макей: треть экспорта в Россию, треть – в ЕС и треть – в страны так называемой дальней дуги. Верх взяли военно-политические соображения. Вслед за Россией восточную ориентацию избрала и Беларусь. Так сказать, лицом к восходу солнца. Из-за военных событий для нашей страны практически закрылся второй по значимости после России премиальный украинский рынок, на котором у Беларуси, в отличие от рынков России и Китая, всегда было положительное торговое сальдо. А чем гривна была бы хуже юаня в корзине валют?

Борис Желиба, «Народная воля»

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