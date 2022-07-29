Медики назвали напиток, улучшающий работу печени 3 29.07.2022, 12:53

4,486

Его нужно пить каждый день.

Благодаря высокой концентрации цинарина сок листьев артишока обладает желчегонными свойствами.

Увеличение секреции желчи облегчает переваривание жирной пищи, а также уменьшает симптомы расстройства желудка, пишет cursorinfo.co.il.

Сок листьев артишока способствует похудению и является отличным лекарственным средством для снижения уровня холестерина и улучшения работы печени.

Напиток из экстракта листьев артишока обычно используется как средство от проблем с печенью. Благодаря своим свойствам он снижает уровень холестерина и способствует восстановлению клеток печени. Однако его применение широко, и его можно применять и при других заболеваниях.

Действие сока листьев артишока:

снижение уровня холестерина и улучшение липидного профиля,

снижение уровня гликемии и инсулинопрофилактика сахарного диабета 2 типа,

регулирование и стабилизация уровня глюкозы в крови,

улучшение работы кишечника и предотвращение запоров,

улучшение метаболизма и поддержка потери веса,

мочегонный эффект,

удаление вредных продуктов метаболизма.

Чтобы ощутить на себе полезные свойства сока артишока, нужно пить его каждый день. Вы можете найти готовый к употреблению экстракт листьев в аптеках и магазинах здоровой пищи. В зависимости от информации, предоставленной производителем, рекомендуется пить по 25 мл сока после еды два раза в день.

Перед каждым использованием тщательно встряхивайте бутылку, чтобы смешать естественный осадок со дна. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу для потребления. Также важно хранить сок в холодильнике после вскрытия и пить в течение 21 дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».