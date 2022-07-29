ВСУ нанесли удары по бронетехнике врага и заставили оккупантов бежать

ВСУ нанесли удары по бронетехнике врага и заставили оккупантов бежать1
- 29.07.2022, 12:59
- 3,582
Войска РФ даже не успели развернуться в боевые порядки.
В сети показали, как Вооруженные силы Украины нанесли удары по бронетехнике врага, в результате чего оккупантам пришлось бежать. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ на Telegram-канале "СтратКом ВСУ".
На кадрах показана работа воинов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отбивая танковую атаку путинских военных, они "поджарили" несколько единиц бронированной техники.
"После первых попаданий атакующие резко бросились прочь, на исходные позиции. Даже не успели развернуться в боевые порядки", – отметили в Управлении.