Отдых в Турции влетит белорусам в копеечку 29.07.2022, 13:08

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В этом сезоне цены на путевки выросли примерно на 20%.

Сфера туризма в нашей стране является лидером по росту цен в услугах уже несколько месяцев подряд: в июне инфляция составила 13,1%, а пик пришелся на март (+25%).

Турция, в которой разыгрался экономический кризис, является одним из наиболее привлекательных мест для отдыха у белорусских туристов.

В этом сезоне цены на путевки выросли примерно на 20%. Самая большая доля затрат в путевке – около 70% — приходится на перелет и проживание. Теперь полеты идут через Казахстан. Длительность полета увеличилась, выросли топливные сборы, как следствие авиабилетов подорожали примерно на 100-150 долларов, пишет ilex.by.

Цены высокие и по той причине, что Турция пользуется спросом на фоне сложностей с попаданием в ЕС. Местным операторам нет смысла давать скидки, когда еще и турецкую экономику лихорадит.

Беларусь также работает над переформатированием привычных логистических маршрутов. Турция наряду с Казахстаном, Азербайджаном, Грузией оказалась одной из стран, куда перенаправили свои взоры автомобильные перевозчики из Беларуси. Вместе с тем Минтранс заинтересован в развитии интермодальных перевозок в Турцию. Железнодорожный коридор предполагает организацию, в том числе контейнерных перевозок грузов, что в значительной мере понизит издержки и расходы их осуществления.

Кроме того, в Турция переживает сильную инфляцию. В июне цены выросли на 78,6% в годовом выражении, следует из данных статистического ведомства страны (Turkstat). В то же время Турция является довольно важным экономическим партнером Беларуси.

В сфере услуг в прошлом году оборот между Беларусью и Турцией достиг 94,8 млн долларов, экспорт — 52,8 млн долларов, импорт — 42 млн долларов. Наибольший удельный вес занимают транспортные, компьютерные, телекоммуникационные и туристические услуги.

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