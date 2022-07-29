Россия летит в демографическую пропасть 3 Петр Водкин, «Салидарнасць»

29.07.2022, 13:14

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В такой ситуации ввязаться в войну – просто безумие.

В России демографический кризис перерастает в катастрофу. На этом фоне Кремль занял позицию: «Денег нет, но вы рожайте».

Последние годы в РФ характеризуются скачком смертности. В 2020-м количество умерших россиян превысило 2 миллиона, в 2021-м – немного не дотянуло до 2,5 миллионов. Показатели текущего года тоже оптимизма не внушают.

Но это еще не вся беда. Параллельно в России рухнула рождаемость: в апреле 2022-го на свет появилось меньше 100 тысяч детей. Это антирекорд с 1940-х годов.

И в обозримом будущем станет только хуже. В условиях политической нестабильности и вызванного ею экономического кризиса желания рожать у россиян будет еще меньше.

Что делают власти

Владимир Путин называет ситуацию в сфере демографии в России чрезвычайной. Да и вообще повышать рождаемость он призывает больше 20 лет. Но воз... уже даже не там, где был 20 лет назад.

В чем причина? Путин считает, что женщины пошли уже не те: для многих приоритетнее стала работа, а не рождение детей. И добавляет, что это проблема всех постиндустриальных стран: «Образование, карьера, а потом ребенок. И это уже к 30 годам. А там уже о втором не задумаешься».

Ой ли? Давайте сравним с Францией, о «жутком падении нравов» в которой постоянно рассказывают кремлевские пропагандисты. Но в этой стране 38% семей с детьми воспитывают двоих детей, 17% – троих и более.

А что в «скрепоносной» России? Соответственно, 31% и 9%. То есть существенно меньше.

И причина тому очень проста. Если быть точным объясняет: доля семей, воспитывающих больше одного ребенка, высока в странах с сильной социальной политикой. Чем путинская Россия похвастаться не может.

Правительство РФ тянуло до последнего даже с продлением существующих относительно скромных программ стимулирования рождаемости и в итоге пролонгировало их всего лишь на год.

Что не делают власти

Да что программы! Проблемой является строительство роддома в Благовещенске! Решение о выделении средств принималось еще в 2021-м, причем на уровне президента, что уже само по себе смешно. Но...

Вот фрагмент диалога Владимира Путина с губернатором Амурской области Василием Орловым в том самом антирекордном по рождаемости апреле 2022-го.

– Ждем строчку в федеральном бюджете. В 2023 году начнем строить этот долгожданный объект, – глава региона намекает руководителю государства, что обещанных денег до сих пор так и не дали.

– Тема сложная, – глубокомысленно отвечает тот.

– Владимир Владимирович, я специально…

– У вас сколько региональных дорог в нормативном состоянии? 63 процента, по-моему, – Путин резко обрывает губернатора и переводит разговор на другую тему.

«Тема сложная»??? На войну деньги есть, а на роддом – нет. Видимо, хозяин Кремля полагает, что «бабы новых нарожают» и в поле.

«Москвич» подкрался незаметно

Резюме от бывшего «министра» так называемой «ДНР» Александра Ходаковского, который сейчас пытается «защитить русский мир» на Донбассе: «Вы думали о том, что демография для нас страшнее, чем НАТО? Мы вымираем, а сначала стареем. Посмотрите статистику – там все достаточно печально, и через какое-то время мы просто исчезнем без всякой помощи извне».

В такой ситуации ввязаться в войну – это безумие.

Петр Водкин, «Салидарнасць»

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