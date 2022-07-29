Эксперт: На Западной Украине и в Полесье белорусские войска ждет поражение 3 29.07.2022, 13:15

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Армия режима Лукашенко обречена на гибель.

Даже если Лукашенко соберется нападать на север Украины, шансов на то, что такого рода операции будут удачными, мало.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал политический аналитик института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач.

"Если это произойдет, это будет еще одним поражением и, думаю, они это тоже прекрасно понимают. Особенно после того, как приобрели опыт боев под Киевом, на Черниговщине и в Сумской области. То есть это очень растянутые по территории цепи снабжения, которые будут уничтожаться украинскими партизанами, особенно в лесах и на болотах", - пояснил Горбач.

По его словам, на Западной Украине и в Полесье белорусским войскам будет очень трудно найти какой-то другой проход, кроме как автомобильными дорогами - по лесам и болотам на технике не проехать.

"Решиться на сухопутную операцию теми силами, которые есть у них сейчас — это обречь себя на гибель. Поэтому они могут шантажировать", - считает эксперт.

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