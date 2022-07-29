Андрей Билецкий: Россияне убили часть пленных «азовцев» 29.07.2022, 13:25

3,472

иллюстрационное фото

Командование полка собирает информацию о жертвах и исполнителях военного преступления.

Российская пропаганда утром 29 июля заявила об обстреле по колонии в Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные, пишет «Главред».

Лидер полка «Азов» Андрей Билецкий сообщает, что россияне убили часть пленных «азовцев», которые там содержались:

— Российское командование обставило массовое убийство пленных как «действия украинской армии». Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа – снят людоедский фильм об «Азовстали».

Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления.

Он подчеркнул, что обстрел россиянами колонии с пленными это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны.

Билецкий объявил охоту на каждого причастного к массовому убийству.

«Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», — подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».