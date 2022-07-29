Андрей Билецкий: Россияне убили часть пленных «азовцев»
- 29.07.2022, 13:25
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Командование полка собирает информацию о жертвах и исполнителях военного преступления.
Российская пропаганда утром 29 июля заявила об обстреле по колонии в Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные, пишет «Главред».
Лидер полка «Азов» Андрей Билецкий сообщает, что россияне убили часть пленных «азовцев», которые там содержались:
— Российское командование обставило массовое убийство пленных как «действия украинской армии». Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа – снят людоедский фильм об «Азовстали».
Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления.
Он подчеркнул, что обстрел россиянами колонии с пленными это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны.
Билецкий объявил охоту на каждого причастного к массовому убийству.
«Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», — подчеркнул он.