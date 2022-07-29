«2 300 рублей за полтора метра шланга?!» 29.07.2022, 13:24

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Белорусский водитель шокирован ремонтом на СТО.

Если вбить в поисковик «ИП «Скорин», то можно найти массу интересного. Например, сообщество «ВКонтакте», посвященное тем, кто пострадал от этой СТО. Или целую ветку отрицательных отзывов на популярном автомобильном форуме. А первые статьи в СМИ и сюжеты на телевидении про недобросовестного мастера начали появляться аж в 2010 году. Вот это мы понимаем — популярность!

Но читатель av.by Руслан о недоброй славе СТО не знал, поэтому со спокойной душой передал в руки специалистов такой важный для семьи Fiat Ducato. Отремонтировать нужно было тормозную систему, но после проведенных работ безопасность автомобиля можно поставить под сомнение…

Просил починить распределитель тормозных усилий — на СТО его просто отключили и кинули шланг в обход

Кемпер Fiat Ducato для нашего героя — не просто средство передвижения. Это крепость на колесах, в которой дочка Руслана с редким заболеванием чувствует себя в безопасности. Незнакомое пространство вызывает у девочки панические атаки, поэтому о поездках на такси или тем более общественном транспорте говорить не приходится. Но в то же время передвигаться по городу надо много: больница стала для семьи вторым домом.

Руслан тщательно следит за состоянием машины: без нее семье придется очень непросто. Поэтому для мужчины стало сюрпризом то, что сотрудники гостехосмотра отказались выдавать «дазвол» в конце июня. Оказалось, проверка выявила несоответствие тормозного усилия задней оси (44% при положенном минимуме в 50%). Но что поделаешь? Нужно разбираться и устранять проблему.

— К сожалению, СТО, на которой я обслуживаю свою машину, не имеет специального стенда для диагностики тормозного усилия. Мне пришлось искать альтернативу. Сделал несколько звонков. Где-то не было записи на ближайшее время, некоторые станции отказывались принимать кемпер высотой более трех метров. В итоге в интернете я нашел СТО DieselJP, которая профессионально занимается ремонтом тормозных систем и имеет собственную современную систему диагностики. По крайней мере, в этом меня там заверили.

Накануне у дочки Руслана должна была состояться операция, поэтому мужчина переживал не об автомобиле. Он не стал сильно копаться в отзывах. Поисковик выдал неплохой рейтинг — да и все на этом. А ведь пара кликов мышью — и дальнейшей истории можно было избежать.

— 27 июня я пригнал машину на СТО, передав диагностическую карту техосмотра. Проговорил: проблема в делителе, который распределяет усилие тормозной системы. На следующий день мне отзвонился мастер и сообщил, что диагностика показала: чинить нужно систему задних тормозов, а не распределитель. Я согласился на ремонт, поскольку имею представление о примерной стоимости такой процедуры.

Прошел еще день. Мастер снова связался со мной и назвал сумму в 1 370 рублей. Я был в шоке, но получил ответ, мол, в машине очень сложная система тормозов. Плюс пришлось полностью перебрать ручной тормоз, так как он тоже мог влиять на систему по тормозному усилию. Я был вынужден согласиться и оплатить ремонт в полном объеме.

Руслану порекомендовали не ехать сразу на ТО, а немного «обкатать и притереть тормоза». Прошло чуть меньше недели — наш герой решил повторить попытку получить «дазвол». Но… диагностика показала все те же 44% тормозного усилия. Деньги в мусорку?

— Я позвонил на СТО, описал проблему. Мастер ответил: вопрос, видимо, в распределителе. Но я так и сказал при самой первой нашей встрече! На это мне заявили: без исправных задних тормозов невозможно было обнаружить проблемы распределителя. Спустя несколько дней я снова пригнал автомобиль на станцию, где ее сотрудник пообещал мне все наладить. Но предупредил: какую-то копеечку придется заплатить. Я самостоятельно изучил стоимость нового распределителя (около 65 рублей), поэтому был уверен, что довнесу небольшую сумму. 12 июля мне позвонили и сказали: машина готова, с меня 37 рублей.

Руслан приехал за авто и получил счет на… 937 рублей. Конечно же, директор СТО заверил, что по телефону называл правильную сумму. Просто кто-то где-то не так услышал.

— Я был потрясен этой цифрой, на что мне ответили: проблема все-таки не в распределителе, а в гидросистеме, которая к нему подключена. И это очень сложный и трудозатратный ремонт: со снятием тяжелых механизмов, прокачкой системы и заменой трубопроводов.

Руслану опять пришлось раскошелиться. Машину забрал, но в голову закрались сомнения: а действительно ли работы выполнены качественно?

— Придя в себя и пообщавшись со знакомыми механиками, я съездил на «яму», чтобы посмотреть, что же это были за дорогостоящие процедуры. В итоге обнаружил: никакого ремонта распределителя не было вообще, на СТО просто его отключили и кинули шланг в обход него.

— То есть 2 307 рублей с меня взяли за полтора метра шланга, не устранив при этом проблему распределителя. Ни сметы, ни работы со мной не согласовывались, мастер просто ставил меня перед фактом уже произведенного ремонта.

«Это решение солидное и безопасное». Что ответит директор СТО?

Что это за станция такая — DieselJP? На сайте, кроме телефонов и e-mail, нет никакой официальной информации. На помощь пришла поисковая система. Google быстро выдал сведения о владельце и множество негативных отзывов.

После последней встречи с директором СТО Руслан со станцией больше не связывался. Сюрприз решили сделать мы. Только представились журналистом, как человек на том конце провода громко начал возмущаться:

— Каждую фамилию мне давайте (тех, кто жалобу писал. — Прим. ред.) — я на каждого подам в суд. Сейчас дело рассматривается уже в прокуратуре и так далее, а то красавцы они такие — интернетчики…

— Мы с вами, наверное, о разных случаях разговариваем.

— А о каком вы?

Наш собеседник довольно быстро понял, что за ситуацию мы имеем в виду. От трехсторонней встречи отказался сразу, зато немного ввел в курс дела:

— Клиенту объяснили: у него неисправен делитель тормозного усилия. Поменяв цилиндрики и так далее, мы ему сказали: вы поезжайте на техосмотр, посмотрите, что у вас будет происходить с этой машиной. Он вернулся, говорит: давления не хватает. Цилиндрики поменялись, они просто лились. Мы отвечаем: система догружения задних колес тормозная — она у нас в Минске не нужна к нашему стенду. Вы не нагружаете этот автодом до такой степени, чтобы эта система сработала. Поэтому мы предложили обход данного механизма, чтобы получить разрешение на участие в дорожном движении. Сделали, продиагностировали — все работает. У него должна быть справка со станции диагностики, что он техосмотр прошел.

— Все! А то, что он жалуется, — значит, нехороший человек. Неправ он в этой ситуации. У него и так плохие дети — выходит, неспроста появляются какие-то инвалиды. Есть жалоба? Подай на меня в суд тогда, Руслан!

Шланг — нормально сделанный трубопровод под высоким давлением. Это решение очень солидное, безопасное, это не какой-то жидкий шланг. Трубопровод магистральный, гидравлика работает.

— У меня масса судебных издержек. Это все жалобщики, шестерки, что есть в мире. Ну жалуйся на меня в суд, что мне ходить кому-то рассказывать? Машина работает, все работает, но у него огонь в **** горит. Ты же, человек, еще обратишься ко мне! Но ты ко мне не обратишься — я ему скажу: «Я тебе машину делать не буду!» Я птица не того полета, чтобы встречаться и что-то кому-то объяснять... Вы бы еще позвонили основателю «Атлант-М», он точно с вами не стал бы разговаривать!

Далее приводим отрывок диктофонной записи: цитировать это не хочется.

Напоследок мы решили уточнить, для каких манипуляций и расходников требуется 937 рублей. Но сбрасывать копию заказ-наряда собеседник отказался. Подобие акта выполненных работ есть на руках у Руслана. Но на документе нет ни подписи, ни печати. Не указаны название компании, УНП…

Через какое-то время после нашего звонка директор СТО сам связался с Русланом и крайне негодовал.

— Сергей спрашивал, верю ли я в карму, — делится наш герой. — А еще сослался на то, что его инженерное решение официально используется концерном «Атлант-М» при ремонте делителя.

Однако, насколько нам известно, дилеры не занимаются подобными манипуляциями. Тот же шланг в обход распределителя тормозного усилия — это внесение изменений в конструкцию. Возникает много вопросов к безопасности такого «инженерного решения». Вот как комментирует ситуацию Дмитрий Перлин — помощник директора центра контраварийной подготовки «Школа экстремального вождения Сергея Овчинникова»:

— Отключение распределителя тормозных усилий — это опасность заноса в случае скользкой или мокрой дорожной поверхности. Для того чтобы снизить этот риск, и нужен распределитель на автомобиле, не оснащенном ABS.

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История имеет продолжение: Руслан уже обратился к юристу и планирует добиваться справедливости через госэкспертизу и суд. Адвокат успел побывать на злополучной станции. Дело закончилось милицией, так как специалисту отказались предоставлять книгу жалоб и предложений.

— Сейчас СТО и ее директор заняли новую позицию, — поделился накануне выхода материала Руслан. — Они отрицают факт того, что вообще чинили мою машину! Говорят, я перевел деньги сторонней организации. Хотя директор Сергей лично давал мне терминал, я прикладывал к нему карту. Более того, если сейчас позвонить на сервис по телефонам, указанным на сайте, там отвечают: «Вы ошиблись номером».

Что можно сказать в этой ситуации? Пожелаем лишь нашему герою терпения и сил. А всем остальным напоминаем: обязательно досконально изучайте отзывы, прежде чем обращаться на какую-либо СТО. Требуйте заказ-наряды и проверяйте документ, который вам выдали вместо акта выполненных работ.

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