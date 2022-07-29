Бен Уоллес: Путинские планы A, B и C провалились, и он может обратить внимание на план D
- 29.07.2022, 13:32
Войска РФ терпят неудачу в целом ряде украинских регионов.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что из-за провалов ВС РФ в войне с Украиной российский диктатор Владимир Путин может изменить свою стратегию.
В эфире Sky News Уоллес, подчеркнул, что войска РФ терпят неудачу в целом ряде украинских регионов.
«На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта… Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D», — заявил глава британского оборонного ведомства.
В то же время, в чем именно может заключиться новая стратегия кремлевского режима, он не уточнил.