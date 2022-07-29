Бен Уоллес: Путинские планы A, B и C провалились, и он может обратить внимание на план D 29.07.2022, 13:32

Бен Уоллес

Войска РФ терпят неудачу в целом ряде украинских регионов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что из-за провалов ВС РФ в войне с Украиной российский диктатор Владимир Путин может изменить свою стратегию.

В эфире Sky News Уоллес, подчеркнул, что войска РФ терпят неудачу в целом ряде украинских регионов.

«На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта… Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D», — заявил глава британского оборонного ведомства.

В то же время, в чем именно может заключиться новая стратегия кремлевского режима, он не уточнил.

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