Древние люди начали пить молоко не ради лактозы 29.07.2022, 13:37

Сам факт того, что взрослые доисторические люди пили молоко, ученые до сих пор не объяснили.

Самые ранние находки, свидетельствующие о молочном животноводстве, сделаны в Северо-Западной Анатолии и датированы VII тысячелетием до нашей эры. Судя по всему, и оно, и технологии переработки молока были принесены первыми земледельцами в Европу по Средиземноморскому побережью и через Балканы, пишет Naked science.

Сам факт того, что взрослые доисторические люди пили молоко, ученые до сих пор не объяснили. Дело в том, что в норме у нашего вида отсутствовала аллель, отвечающая за выработку лактазы на протяжении всей жизни (это называют персистентностью лактазы). Лактаза — фермент, благодаря которому происходят расщепление и переваривание лактозы, молочного сахара. То есть генов, обеспечивающих переваривание лактозы, не было ни у наших предков, живших в Африке, ни у европейцев неолита. Тем не менее молоко все они пили.

Журнал Nature опубликовал статью международной научной группы, которой руководит профессор Ричард Эвершед (Richard P. Evershed) из Бристольского университета (Великобритания). Исследователи обобщили данные о находках доисторических остатков молока на керамике и его следов в зубном камне.

Несмотря на то что завоз молочного животноводства в Европу через Средиземноморье и Балканы считают общепризнанным, на неолитических стоянках Северной Греции никаких следов употребления молока пока не обнаружили. При этом уже в IV тысячелетии до нашей эры жители Британских островов и Ирландии были вполне опытными молочными фермерами.

Примерно тогда же молоко начинают интенсивно употреблять в пищу на территории современной Дании, а чуть позже — в начале III тысячелетия до нашей эры — и представители культуры боевых топоров на территории современной Финляндии (сейчас там самое высокое потребления молока на душу населения в мире).

Данные древней ДНК показывают, что большинство, если не все жители раннего неолита расщеплять лактозу, став взрослыми, не могли. Только в бронзовом и железном веках за счет появления новой мутации взрослые начинают нормально усваивать молоко, но далеко не по всей Европе. Основная евразийская аллель, отвечающая за персистентность лактазы, и сегодня географически распределена крайне неравномерно.

Всего ученые использовали в своей работе данные по находкам 6899 остатков животного жира из 13 181 горшка с 554 стоянок. Все эти стоянки надежно датированы радиоуглеродным методом. В результате исследователи получили информацию о частоте использования молока по всей доисторической Европе с 7000 по 1500 год до нашей эры.

Они выяснили, что употребление молока было распространено во всем европейском неолите, причем очень широко, и соответствует распространению земледелия на континенте.

Сравнив данные по потреблению молока с результатами анализа древней ДНК, ученые пришли к выводу, что они никак не совпадают. То есть ранние предположения о том, что взрослые стали чаще пить молоко, поскольку у них появилась аллель, обеспечивающая расщепление молочного сахара, оказались неверны. Потребление молока не росло постепенно на протяжении всего европейского неолита с первоначально низкого уровня: уровень сразу был высоким, хотя способность расщеплять лактозу встречалась тогда крайне редко.

Исследователи, таким образом, доказали, что масштаб доисторического потребления молока никак не помогает объяснить распространение генов персистентности лактазы и, следовательно, интенсивность отбора по этим генам.

В начале 2021 года в журнале Nature Communications вышла работа, авторы которой изучили тот же вопрос на материале африканских находок. Они так же, как их коллеги, пришли к выводу, что древние люди во взрослом возрасте пили молоко, хотя расщеплять лактозу не могли. На основании этого ученые заявили, что, скорее всего, люди употребляли в пищу не молоко в чистом виде, а кисломолочные продукты, в которых содержание лактозы гораздо ниже.

Но если бы дело было только в переваривании молочного сахара, то отбор по наличию соответствующей аллели был бы очень интенсивным, чего новая работа не показала. Поэтому можно предположить, что дело не в сахаре, ведь молоко состоит еще из белков и жиров.

Земледельцы неолита постепенно становились все более специализированными: то есть человек не мог с равным успехом обрабатывать поле, а завтра идти на охоту. В результате они стали получать с пищей гораздо меньше белков, чем их дальние предки. А вот сахаров из растений, которые они сами выращивали, было в достатке. Вполне вероятна, что молоко было для них именно источником белка, а вовсе не молочного сахара.

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