В Беларуси начали действовать новые правила рыбалки 5 29.07.2022, 13:45

2,434

Что изменилось с 29 июля.

С 29 июля в Беларуси вступили в силу новые правила рыбалки. Об основных изменениях напоминает Белорусское общество рыболовов и охотников.

В частности, Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства разделены на два отдельных нормативных правовых акта – Правила любительского рыболовства и Правила ведения рыболовного хозяйства. Ожидается, что это позволит сделать порядок осуществления любительского рыболовства более понятным и доступным для рыболовов-любителей.

Отменено требование об обязательном указании фамилий и инициалов рыболовов-любителей на кружках, жерлицах, ставках, колобашках и других аналогичных системах оснащения. Лов ротана-головешки, бычка-цуцика, бычка-гонца, бычка-песочника, бычка-кругляка, сомика американского, чебачка амурского (инвазивные чужеродные виды рыб) теперь может осуществляться без ограничений по весу и количеству.

В период весеннего запрета, рыболовам разрешили использовать спиннинг, оснащенный одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных, или тройных крючков. Ранее разрешалось использовать спиннинг, оснащенный искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком. Кроме того, разрешается использовать подсачек для подъема из воды рыбы, выловленной разрешенными в этот период орудиями лова. В период весеннего запрета допускается заход в воду в случае, если он не связан непосредственно с ловом рыбы (отцеп приманки, обход препятствий).

Установлен запрет на любительский лов всех видов рыб на зимовальных ямах – с 1 октября по 15 апреля. Перечень зимовальных ям с указанием координат их границ определяется Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Национальной академией наук Беларуси.

Снят запрет на использование осветительных приборов при любительском рыболовстве. Снят запрет на оставление установленных орудий рыболовства без визуального контроля. Установлен запрет на использование при любительском рыболовстве в качестве наживки видов рыб, в отношении которых установлена промысловая мера, а также включенных в перечень инвазивных чужеродных видов диких животных Республики Беларусь.

Разрешено использование экранов-телевизоров размером не более 1х1,5 м и шагом ячеи не более 30 мм в количестве не более 2-х.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».