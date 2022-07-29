Суд по делу о «заговоре ради захвата власти» в Минске внезапно сделали открытым 6 29.07.2022, 14:03

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Дело Костусева, Федуты, Зенковича рассматривают в Минском районном суде на Маяковского.

Минский областной суд в здании суда Минского района днем 29 июля начал процесс по делу о «заговоре с целью захвата власти». Обвиняемыми по нему проходят лидер партии БНФ Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист, дальнобойщик Денис Кравчук.

Изначально сообщалось, что судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. Однако, открыв заседание, судья огласила решение об открытом рассмотрении дела, сообщила дочь Григория Костусева. Это значит, что присутствовать на процессе могут все, кому удастся попасть в зал, передает «Радыё Свабода».

«Заседание официально сделано открытым! У кого есть желание и возможность, в 14 часов подъезжайте. Здание Минского районного суда на Маяковского», — написала дочь Костусева Екатерина.

Государственные информагентства опубликовали фото и видео из зала суда, на которых можно впервые за год и почти четыре месяца увидеть политзаключенных. Видно, что Александр Федута и Юрий Зенкович сильно похудели, заметна худоба и у Григория Костусева, у которого год назад в заключении диагностировали рак.

Дело рассматривает судья Минского областного суда Владимир Орешко.

Напомним, Федуту и Зенковича задержали 12 апреля 2021 года в Москве, а Костусева — в Беларуси по обвинению в «попытке госпереворота». В этот же день была задержана Голубович, Кравчук — позже, 26 апреля. Через несколько дней после ареста основных подозреваемых, 17 апреля, Лукашенко заявил о задержании группы лиц, якобы планировавших «покушение на него и его детей», и связал ее со спецслужбами США.

По этому же делу обвиняемыми были названы Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко и Игорь Макар, которые находятся за границей.

Все фигуранты дела признаны политзаключенными.

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