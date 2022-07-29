В Беларуси продают 80-летний автомобиль-легенду, доставленный по ленд-лизу 7 29.07.2022, 14:03

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Цена вопроса — $10 тысяч.

Белорус хочет продать 80-летний Willys MB, соответствующее объявление появилось на популярной торговой площадке Kufar.by, пишет kp.by.

Сообщается, что машина находится в Орше. Владелец для объявления указал год выпуска «1980 и ранее», но признался, что на самом деле армейскому «Виллису» уже целых восемьдесят лет.

- Иногда люди столько не живут, сколько повидал на своем веку мой железный друг, - сообщил автовладелец.

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