Белорусская ремесленница в Польше: Все, что сделано руками, здесь ценится дороже 2 29.07.2022, 14:30

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Кроме того, на начальном этапе деятельности не надо проходить регистрацию.

С детства Ольга хотела создавать красивую одежду, но отшивка одежды на производственной линии на несколько лет отбила у нее охоту садиться за швейную машинку. Однако белоруска все же вернулась к прекрасному — начала придумывать одежду и аксессуары с национальным колоритом, изготавливать тряпичных кукол. После президентских выборов в 2020 году ей пришлось уехать в Польшу, где она нашла в себе силы продолжить рукоделие. Мастерица рассказала блогу «Отражение», как она пришла к созданию работ, как их оценивают в соседней стране, где проще и выгоднее монетизировать творчество.

«На потоке шили карманы, манжеты, воротники. Скучная работа»

После окончания школы в 90-х Ольга решила учиться на швею, «профессия творческая, интересная, есть простор для фантазии», думала тогда девушка. И поняла, что ошиблась, когда после окончания ссуза попала на швейное производство.

— На потоке шили одинаковую одежду. Неделю могла строчить одни карманы, потом — воротники, манжеты и другое. Ни намека на творчество, скучная работа. Этот процесс напрочь отбил у меня охоту шить, разлюбила я это дело, — вспоминает Ольга.

Несколько лет к шитью девушка не притрагивалась, но все изменилось, когда Ольга ушла в декрет — у нее появился сын и наступило время вести его в детский сад. На утренники в садике нужны были разные костюмы, молодая мама решила изготовить их сама. Сперва сшила наряд на Новый год для сына — понравилось. Потом начала придумывать и шить их для детей родных и знакомых. Собралась большая коллекция костюмов, которые Ольга бесплатно давала на время разным детям — покрасоваться. Но творчество в одночасье закончилось: кто-то из знакомых «стуканул» на швею налоговикам, мол, сдает в аренду наряды, налоги не платит.

— Очень тогда меня это разозлило. Собрала я все эти наряды и отдала в детский дом. Больше я их не шила, да и сын подрос, не надо было этим делом заниматься.

Куклы-мотанки делают просто руками, без игл или швейной машинки. Есть одинаковые славянские куклы у белорусов, украинцев, поляков, русских

Тогда Ольга знала, что швеей она никогда не будет. После выхода из декрета женщина решила получить образование по туристическому профилю — закончила колледж, вуз, магистратуру. Потом работала в турфирме — продавала путевки, была сопровождающей в турах по разным странам. Работа ей нравилась, но были периоды межсезонья, когда работы не было вообще. Тогда белоруска снова вернулась к шитью.

Народные костюмы, аксессуары, куклы

— Началось все с просьбы знакомой сшить ей платье-вышиванку: она художник-кукольник и часто ездила на «Славянский базар», ей хотелось быть в национальном костюме. Сшила я этот наряд, а после пошло-поехало швейное творчество.

Об Ольге друг другу рассказывали по сарафанному радио, заказов у нее становилось все больше. В 2017 году женщина зарегистрировалась как ремесленник — чтобы было чем заняться во время затишья на основной работе в туризме. Помимо народной одежды, мастер изготавливала аксессуары в национальном стиле: льняные котомки, браслеты с вышивкой. Также начала помогать своей подруге с народными куклами — шила им наряды.

Чтобы их изделия были более аутентичными, девушки ездили по деревням — за любые деньги скупали у людей домотканый лен. Параллельно Ольга «нырнула» в историю — ее интересовало все, что было связано с белорусскими тряпичными куклами. Она с удивлением узнала, что каждая кукла что-то обозначает и изготавливается в определенное время, для определенных событий — к свадьбе, рождению ребенка, крестинам, есть даже кукла-лихоманка, которая «заберет у человека все плохое».

— У нас появилась своя швейная мастерская. Правда, наемных работников не было, все делали сами. Но уже много было материалов, оборудования. Очень увлекло меня это дело, — признается мастерица.

«Я смогла выйти из ступора, в котором пребывала больше года»

Однако налаженный творческий процесс изменили события, которые произошли в Беларуси летом 2020 года, после выборов президента страны. Ольга говорит, что перестала шить, рисовать, не было работы и в туристической сфере. В городке, где жила наша героиня, было очень неспокойно, поэтому она приняла решение «купить билет в один конец» и покинуть родину навсегда. Собрала документы, минимальный набор необходимых вещей для себя и ребенка (увы, материалы и оборудование для творчества сюда не вошли), — и уехала.

Ольга вместе с сыном оказались в Польше. Первые полгода семье на новом месте приходилось тяжело. Потом быт начал налаживаться, появились новые знакомые, среди которых были белорусы, которые также, как наша героиня, вынуждены были покинуть свой дом.

— Польша оказалась страной, которая очень чтит свое историческое наследие и поддерживает творческих людей. Тут постоянно проходят какие-то креативные мероприятия. Благодаря одному такому я смогла выйти из ступора, в котором пребывала больше года.

Событие, которое вдохнуло новую жизнь в Ольгу, — мастер-класс по изготовлению народных кукол. Белоруска впервые проводила его самостоятельно. Говорит, очень волновалась, но готовилась к нему тщательно — хотелось, чтобы всем было интересно, никто не ушел разочарованным.

— Сделали тогда одну куклу, а люди начали просить, мол, давайте еще. Уходили все очень довольные. Я сама хоть и чувствовала усталость, но была очень рада, новое дыхание для жизни появилось.

«В Польше не надо проходить регистрацию, если у тебя небольшой доход»

После этого Ольгу снова и снова начали приглашать на мастер-классы. Какие-то были бесплатные, благотворительные, были и платные групповые — стоили 30−40 злотых с человека (16−21 рубль). Также белоруска начала изготавливать куклы-мотанки для продажи — ее начали приглашать на фестивали по всей Польше. Она хотела бы шить еще одежду и аксессуары, но сделать этого пока не может — нет швейной машины.

— Поляки любят мастер-классы. Также с удовольствием покупают кукол, хоть не все они родом из их культуры. Но, например, белорусская кукла-десятиручка (это помощница хозяйке) всегда востребована, ее надо делать с запасом, в Хожуве на ярмарке славянских культур их не хватило.

Самая дорогая кукла у Ольги в Беларуси стоила 50 рублей, в Польше такая же стоит в пересчете со злотых — 70 рублей. Однако их себестоимость практически одинаковая.

Белоруска говорит, что за все время, когда она была участницей ярмарок, к ней ни разу не подходили налоговики или представители других контролирующих организаций, чтобы проверить, на каком основании она здесь стоит, что продает и сколько денег за это выручает.

— Здесь другое законодательство. У них нет понятия «ремесленник», не надо проходить регистрацию, если у тебя небольшой доход, как в Беларуси. Налоговая тобой вообще не интересуется, чеков не требуют. На фестивалях я вообще не видела проверяющих, нет кассовых аппаратов даже там, где продавались полудрагоценные товары, — делится наблюдениями женщина. — У нас с этим сложнее: надо постоянно вести отчетность. Например, едешь на «Славянский базар» — пиши отчет, что везешь и сколько, вернулся обратно — снова отчет: сколько продал, сколько денег выручил.

Но, конечно, чтобы вести деятельность в Польше, человек должен законно пребывать в стране. У Ольги есть Karta pobytu, также она получила PESEL — национальный идентификационный номер.

«Все, что сделано руками, ценится здесь дороже, чем у нас»

Пока белоруска не «раскрутилась» так, чтобы денег от творчества ей полностью хватало на жизнь. В месяц получается сумма около 400−500 евро (1064−1330 рублей), плюс у нее есть деньги, которые польские власти выплачивают ей в качестве поддержки.

— В Беларуси заработать у меня получалось немного больше. Но дома я знала, где можно купить оптом материал для работы. В Польше физлицо оптом купить не может, мне приходится приобретать все в магазине. Через интернет-магазин оформить заказ я не могу — мне надо пощупать, что я покупаю.

Но даже покупая расходники в Польше в розницу, Ольга прикинула, что лен и хлопок здесь стоят дешевле, чем в Беларуси, а вот узорчатая ткань, кружева, имитирующие ручную работу, — дороже.

— Вообще, все, что сделано руками, ценится здесь дороже, чем у нас. Зато значительно дешевле оборудование — швейные машины, оверлоки, утюги, отпариватели, гладильные доски. Поэтому я не стремлюсь перевозить сюда свою машинку, уже присмотрела нужную модель (она дешевле в два раза по сравнению с ценой в Беларуси), собираю на нее деньги.

Недавно около 100 белорусских мастеров разных направлений, которые сейчас находятся в Польше, объединились в фундацию. Учреждение должно будет уплачивать единый налог, но сумму мастер пока не знает. С 1 августа в Варшаве откроется магазин с изделиями белорусов — не только Ольга ждет этого, но и все мастера, ведь тогда будет проще реализовывать свои работы.

Еще белоруска мечтает открыть кружок внешкольной работы для детей — она видела, как детворе нравилось делать кукол. А если уж совсем размечтаться, то она хочет, чтобы белорусы уважали свои исторические национальные наряды и чаще ходили в такой одежде.

— Это очень красиво! Помню, в прошлом году попала в Киев на парад ко Дню независимости: группы из областей шли каждая в своем наряде, а зрители, даже малыши в колясках, тоже были в вышиванках. Да и когда я работала в туризме, то видела, что люди в разных странах используют исторические наряды, если не каждый день, то на праздники, не только государственные, но и семейные.

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