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Пленных перевели в обстрелянный барак накануне: новые детали трагедии в Еленовке

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  • 29.07.2022, 14:37
  • 8,436
Пленных перевели в обстрелянный барак накануне: новые детали трагедии в Еленовке

Украинская разведка поделилась полученными данными.

Российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий источника в разведке.

Так, собеседник РБК-Украина подтвердил факт гибели украинских военнопленных, отметив, что место их содержания обстреляли вражеские войска.

"К сожалению, это правда. Россияне обстреляли барак, в который за несколько дней перед этим перевели часть пленных", - добавил источник.

Эту информацию подтверждает и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Классическая, циничная и очень продуманная false flag operation", - констатировал он, подтвердив, что пленные оказались в бараке неслучайно.

Как сообщалось, Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.

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