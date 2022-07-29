За сколько продают самые дешевые частные дома в Минске 29.07.2022, 14:41

Некоторые из них стоят дороже бюджетных квартир.

В Минске можно купить не только квартиры, но и дома в частном секторе. Причем предложений о продаже такой недвижимости довольно много, а цены сопоставимы со стоимостью некоторых двушек в многоквартирных домах.

Журналисты zerkalo.io подобрали самые дешевые варианты домов, но, конечно, не везде есть комфортные условия проживания.

В районе железнодорожной станции «Колядичи», на проезде Профсоюзном, продается деревянный дом 1953 года постройки. Цена объекта — 117 765 рублей или 45 000 долларов.

Недвижимость расположена на участке 15 соток, общая площадь постройки — чуть больше 82 м2, жилая — 52, кухня почти восемь «квадратов». Продавец написал, что в доме выполнен косметический ремонт. Из удобств есть паровое отопление на газу, бойлер. Канализация местная, туалет находится на улице. На участке также есть хозяйственные постройки, теплица и сад.

Дом из шлакобетона за 138 701 рублей или 53 000 долларов продается на 1-м переулке Фомина (это недалеко от БСМП). Он был построен в 1960 году, стоит на участке почти в шесть соток.

Жилье небольшое — почти 56 «квадратов» общей площади. Чуть больше 47 м2 занимают жилые помещения, кухня маленькая — меньше пяти квадратных метров. Здесь есть отопление на газу, холодная вода рядом с домом, туалет на улице.

Недалеко от центра (район Червякова, Шевченко), на 3-м переулке Щедрина продают каркасно-засыпной дом за 143 935 рублей или 55 000 долларов c торгом, также возможен обмен на квартиру. Недвижимость стоит на участке пять соток, его общая площадь чуть больше 70 м2, жилая — 45, кухня занимает десять «квадратов». Все коммуникации в доме центральные.

В Партизанском районе столицы на улице Степянской за 156 758 рублей или 59 900 долларов продается деревянный дом 1949 года постройки, площадью чуть больше 111 «квадратов», жилые помещения — 58. Он расположен на участке больше 12 соток. Здесь есть центральное водо- и газоснабжение.

На участке, помимо дома, есть теплица, сельхоз постройки, плодово-ягодные кусты и деревья.

В Заводском районе Минска, на улице Иркутской продают дом из бруса, построенный в 1958 году. Цена объекта — 151 786 рублей или 58 000 долларов с торгом. Он стоит на участке почти в семь соток, рядом есть гараж.

Общая площадь недвижимости — чуть больше 81 м², жилая — почти 57, кухня большая — больше 13 «квадратов». В доме пять жилых комнат, кухня, туалет находится на улице, есть подвальное помещение и пристройка. Газ и вода проходят по центральным коммуникациям, отопление от газового котла.

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