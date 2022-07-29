Что положит конец правлению Путина 3 29.07.2022, 14:48

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В Украине разворачивается «фильм» о последних днях его режима.

Российский диктатор Владимир Путин считает, что демократия и свобода украинского народа ставит под угрозу существование его имперского режима, и потому стремится уничтожить Украину такой, какой она есть сегодня.

Третий президент Украины Виктор Ющенко в комментарии «Телеграфу» рассказал, что демократия и свобода могут положить конец правлению Путина.

«Наибольшее, чего всегда боялся Путин, — это украинский пример. Это фильм о его кончине. День, когда демократия и свобода придут в Россию, будет последним днем существования режима Путина, потому он все время должен демонстрировать своей нации, что самодержавие, империя, православие это те ценности, которые нужно исповедовать», — подчеркнул Ющенко.

«Уничтожить Украину, уничтожить нацию, государство, — он это считает «проектом антироссия». Потому что чем больше будет иметь Украина опыта в демократии и свободе, тем меньше жизни остается российскому политическому режиму», - добавил политик.

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