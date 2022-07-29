Санду: Если Россия попытается напасть на Молдову, то мы обратимся за помощью 5 29.07.2022, 15:01

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Майя Санду

Фото: EPA

Кишинев готовится ко всем возможным сценариям.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, если Россия попытается напасть на Молдову, то Кишинев обратится за помощью. Об этом она сообщила во время визита в Румынию, передает Realitatea.

По ее словам, Кишинев не исключает "даже самых пессимистичных сценариев" эскалации войны России против Украины.

Она отметила, что если РФ попытается напасть на Молдову, то ее страна обратится за помощью, однако не уточнила, какую именно поддержку будет запрашивать и от кого.

"Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Мы готовимся ко всем сценариям. В ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, обратимся за помощью", — заявила Санду.

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