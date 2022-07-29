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Ряду работников попавшего под санкции БМЗ не нашли работу по специальности

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  • 29.07.2022, 15:13
  • 1,780
Ряду работников попавшего под санкции БМЗ не нашли работу по специальности

Теперь их будут переучивать.

Белорусский металлургический завод хочет предложить незадействованным работникам переобучении на другую специальность. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«В силу сложившихся обстоятельств, вызванных внешними факторами, не в полной мере задействованный персонал БМЗ и других предприятий холдинга БМК будет иметь возможность пройти переобучение на другую специальность», — говорится в сообщении.

Напомним, Белорусский металлургический завод находится под санкциям.

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