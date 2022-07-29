Ряду работников попавшего под санкции БМЗ не нашли работу по специальности

Ряду работников попавшего под санкции БМЗ не нашли работу по специальности4
- 29.07.2022, 15:13
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Теперь их будут переучивать.
Белорусский металлургический завод хочет предложить незадействованным работникам переобучении на другую специальность. Об этом сообщает пресс-служба завода.
«В силу сложившихся обстоятельств, вызванных внешними факторами, не в полной мере задействованный персонал БМЗ и других предприятий холдинга БМК будет иметь возможность пройти переобучение на другую специальность», — говорится в сообщении.
Напомним, Белорусский металлургический завод находится под санкциям.