Ряду работников попавшего под санкции БМЗ не нашли работу по специальности 4 29.07.2022, 15:13

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Теперь их будут переучивать.

Белорусский металлургический завод хочет предложить незадействованным работникам переобучении на другую специальность. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«В силу сложившихся обстоятельств, вызванных внешними факторами, не в полной мере задействованный персонал БМЗ и других предприятий холдинга БМК будет иметь возможность пройти переобучение на другую специальность», — говорится в сообщении.

Напомним, Белорусский металлургический завод находится под санкциям.

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