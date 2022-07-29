Медики развенчали популярный миф о нервных клетках 1 29.07.2022, 15:18

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Врачи рассказали, как именно проходит процесс их регенерации.

В ночное время мозг запускает регенерацию нервных клеток, в это время старые нейроны заменяются новыми. Именно поэтому важно обеспечить полноценный ночной сон.

Ранее было распространено мнение, что нервные клетки не восстанавливаются. Однако врачи опровергли его и даже пояснили, как именно происходит процесс регенерации клеток.

Врач-невролог Павел Хорошев пояснил, что во время сна отработавшие свой срок клетки растворяются, а их место занимают новые нейроны, сообщает cursorinfo.co.il.

Таким образом мозг постоянно обновляется, проводя «чистку» ненужных клеток и заменяет их новыми, которые сразу берут на себя обязанности отработавших нейронов. В итоге человек постоянно имеет действующую функционирующую систему.

Хорошев обратил внимание, что поскольку процессы обновления проходят во время сна, важно обеспечить в это время отдых мозгу для успешного перезапуска некоторых клеток.

Недостаточный или неполноценный сон, который проходит урывками, нарушает не только самочувствие человека, но и грозит привести к дисбалансу нервной системы.

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