Украинские прокуроры арестовали активы белорусского нефтяного предприятия 2 29.07.2022, 15:34

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Арестованы и движимые, и недвижимые активы.

Украинские прокуроры передали активы белорусского предприятия Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Сумма переданных активов — около миллиона долларов. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

Суд арестовал и уставной капитал предприятия, и его движимые и недвижимые активы.

“По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добычи нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование республиканского унитарного предприятия “Белоруснефть”, — говорится в заявлении офиса.

Украинские правоохранители пытаются выяснить, могло ли это предприятие содействовать России в подготовке и проведении войны против Украины.

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