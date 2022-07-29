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Украинские прокуроры арестовали активы белорусского нефтяного предприятия

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  • 29.07.2022, 15:34
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Украинские прокуроры арестовали активы белорусского нефтяного предприятия

Арестованы и движимые, и недвижимые активы.

Украинские прокуроры передали активы белорусского предприятия Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Сумма переданных активов — около миллиона долларов. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

Суд арестовал и уставной капитал предприятия, и его движимые и недвижимые активы.

“По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добычи нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование республиканского унитарного предприятия “Белоруснефть”, — говорится в заявлении офиса.

Украинские правоохранители пытаются выяснить, могло ли это предприятие содействовать России в подготовке и проведении войны против Украины.

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