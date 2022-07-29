Newsweek: Генерал США объяснил, почему армия России обречена 1 29.07.2022, 15:36

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За пять месяцев войны РФ потеряла десятки тысяч солдат.

Россия сама «обрекает на поражение свою армию», пытаясь быстро пополнить истощенные войной с Украиной и понесшие большие потери войска.

В этом уверен бывший командующий американскими войсками в Европе, генерал Армии США в отставке Марк Хертлинг. Newsweek напоминает, что за пять месяцев войны Россия потеряла десятки тысяч солдат убитыми и ранеными. Член Палаты представителей Элисса Слоткин, которая также входит в Комитет нижней палаты Конгресса по Вооруженным силам, сказала CNN, что более 75 тысяч российских военных были ранены или погибли на войне против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг это утверждение, назвав его «фейком», пишет «Зеркало недели. Украина».

Генерал Хертлинг, также командовавший Седьмой армией США, отметил, что усилия Москвы, нацеленные быстро компенсировать потери, плохо скажутся на успехах российской армии в будущем.

«Как все знают, если реконструкция/регенерация подразделений, понесших большие потери, происходит наспех или неправильно, это экспоненциально вредит моральному духу и боевым возможностям. Это гораздо больше, чем нефункциональная логистика, обрекает армию на провал», – объяснил Хертлинг, добавив, что с логистикой у России тоже серьезные проблемы.

Newsweek пишет, что для понимания масштабов российских потерь следует вспомнить, что за 20 лет войны в Афганистане погибли 2,5 тысячи американских солдат, а чуть менее 21 тысячи были ранены.

В свою очередь, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис тоже указал на стратегические неудачи России, а также оценил ее планы.

«Пока все продолжается, россияне демонстрируют большое нежелание улучшаться. И речь не только о проваленной логистике, но и о том, что они продолжают совершать военные преступления. Их боевые планы абсурдно плохи, на уровне общих предложений», – сказал Ставридис.

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